Aparece con vida el activista Fernando Campuzano Jaime

El activista morelense Fernando Campuzano Jaime fue localizado con vida por la Fiscalía General del Estado (FGE), esto después de una semana de que sus familiares reportaron su desaparición tras viajar al municipio de Totolapan.

"Me encuentro bien y no hubo mayor problema", indicó Campuzano Mejía en un vídeo compartido por la FGE, en el que se dio a conocer que no fue víctima de ningún delito.

La FGE sólo se limitó a confirmar la localización con vida del luchador social con un mensaje: "La Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, informa sobre la localización de Fernando Campuzano Jaime, se agradece a la sociedad por su colaboración".

¿Cuándo desapareció Campuzano Jaime?

Desde el 25 de septiembre los familiares de Campuzano Jaime perdieron todo contacto con él, por lo cual acudieron al Ministerio Público a levantar el acta de desaparición.

De acuerdo con información oficial, el activista había viajado al municipio de Totolapan a realizar diversas actividades.

El activismo de Campuzano Jaime es bien conocido en los denominados Altos de Morelos, por lo cual, estaba constantemente en la zona y en otros municipios del oriente de Morelos.

El activista fue opositor al gobierno de Graco Ramírez junto con otros personajes de la vida pública, además estuvo presente en diversas manifestaciones en contra del denominado Proyecto Integral Morelos, el cual contempla entre otras cosas la Termoeléctrica de Huesca.

De igual forma le fue activado el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Campuzano Jaime fue colaborador del gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo.