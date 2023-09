Tres años y no hay justicia en el homicidio de Juan Jaramillo Frikas

A tres años del asesinato del activista morelense Juan Jaramillo Frikas en el municipio de Cuernavaca el caso continúa en la impunidad, sin que las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) avancen, así lo denunció Karla Jaramillo, hija de Juan.



“Que se pongan a trabajar, que den respuestas, me queda claro que el fiscal no es culpable de lo que le pasó a mi papá, el gobernador Cuauhtémoc Blanco tampoco lo es, pero de lo que si son culpables es de no cuidar a los morelenses, de no darles respuestas, de eso sí”, expresó.



El 30 de septiembre se cumplen tres años de este asesinato registrado en calles del poblado de Ocotepec al norte de la capital morelense y este sábado se llevó a cabo un homenaje por el aniversario luctuoso en el parque “Cri Cri”, que a raíz de este hecho fue bautizado con el nombre del también exdiputado local y exregidor.

La también exregidora por Cuernavaca, señaló que desde hace año y medio no han tenido contacto con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien les prometió que antes de que se cumplieran dos años iban a detener a los responsables.



“No tenemos respuesta, la última vez que tuvimos contacto con el fiscal fue hace como año y medio, que nos prometió que antes de que se cumplieran dos años nos iban a dar respuestas, sin embargo, pues bueno, así como muchas familias de Morelos seguimos en la espera”, expresó Karla.



El móvil, señaló, aún no es resuelto tampoco, únicamente saben lo que les informaron hace tres años sobre que se trató de un ataque directo, pero aún está la duda si fue su activismo el que incomodó a alguien o que situación derivó en el hecho.



“En algún momento creíamos en las instituciones y ahora pues ahora no ha sido el caso… Lo único, absurdo incluso, que nos llegó a decir el fiscal es que fue un ataque directo y es obvio que fue así y de ahí en fuera no sabemos quién y por qué. Mi papá nunca tuvo amenazas”, externó.

Por último, señaló que ante esto el mismo sentimiento de tristeza, pero también de impotencia por no poder hacer nada por hacer justicia por su papá prevalece.