Abogados laboralistas temen cierre del Centro de Conciliación de Cuautla

Los abogados laboralistas en Morelos creen que después del cierre de oficinas del Centro Estatal de Conciliación (CEC) de Jojutla que depende de la Secretaría de Economía y Trabajo (SEyT) de Morelos, seguirá la sede de esa instancia en el municipio de Cuautla, lo que provocará graves consecuencias a la clase trabajadora que ahora tendrá que perder tiempo para trasladarse hasta Cuernavaca para mediar sus asuntos.

El litigante, Juan Juárez Rivas, quien la mañana de este martes se manifestó junto con algunos de sus colegas en la calle Francisco Leyva del Centro de la capital del Estado, aseguró que la raíz del problema es que “el CEC no tiene presupuesto, los diputados han sido omisos para darle su presupuesto y el Gobernador, Cuauhtémoc Blanco, ha sido muy tibio para pedir dinero y eso esta poniendo en jaque a la justicia laboral”.

Así que concluyó que en Morelos no existe justicia laboral, simplemente porque ni al Poder Ejecutivo, ni al Legislativo les importa el tema y “eso es muy grave porque lo más importante de un Estado y un país son los trabajadores, porque sin ellos no se mueve nada pero los diputados como son muy ignorantes y el conocimiento, les importa un comino disfrutando de los 500 millones de pesos que tienen de presupuesto, mientras que el CEC solo requiere 30 millones de pesos”.

Pero también los abogados creen que los asuntos de las tres regiones del Estado que lleguen al CEC de Cuernavaca no van a ser bien atendidos ya que la defensora Nancy Mora, dijo que “en la capital solo tenemos dos conciliadores, uno que es hijo de un juez y otra que no tiene experiencia, pero además tenemos la problemática en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), ya que la directora Maria Reyna Valencia Reyes, no tiene conocimiento y esta realizando actos en contra del derecho”.

De paso, pidieron la remoción del director del CEC, Pascual Archundia, debido a que sus antecedentes como titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no le favorecen para ocupar este nuevo encargo.

“Necesitamos un nuevo director y gente capacitada; hay conciliadores que no tienen la capacidad. Se hizo un concurso y quienes ganaron la plaza no están activos porque no hay dinero para pagares, todo porque no hay recursos”, denunció la abogada Ursula Miranda.

Como se recordará, fue a finales del 2021 cuando entró en vigor, en Morelos, la reforma laboral de 2019 que contempla la oralidad en los juicios de esta materia y la desaparición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje que trabajaban con el sistema tradicional para dar paso a los CEC.

No hay omisión, responde Cecilia Rodríguez

La secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo Cecilia Rodríguez González, dijo entender la molestia de abogados laboralistas pero el nuevo esquema laboral no ha podido ponerse en marcha como se había pensando debido que en el presupuesto de este año había solicitado 5 MDP más y ante la falta de ese recurso las oficinas que se habían instalado en varios municipios como una manera de acercar la justicia laboral a otros lados, no ha podido funcionar pero no ha sido por omisión o desconocimiento.

Cecilia abandona el Congreso del Estado

Ante la protesta de abogados laboralistas, la secretaria de Desarrollo Económico, Ana Cecilia Rodríguez optó por abandonar el salón de Comisiones del Congreso y huir del recinto legislativo por la puerta trasera, sin cumplir con la comparecencia programada este día a las 11 hrs ante diputados, como parte de la glosa del tercer informe del gobernador, Cuauhtémoc Blanco.





Con información de Israel Mariano y Minerva Delgado























➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter





























Cuatro accidentes simultáneos se registraron esta semana en el Paso Exprés con saldo de cuatro lesionados. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca La huelga de la UAEM llegó a su fin tras nueve días de haberse declarado. El STAUAEM aceptó el incremento salarial de 3.5% / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Previo al fin de la huelga de la UAEM, la Federación de Estudiantes presentó un amparo colectivo a fin de ejercer su derecho a la educación por medio de clases presenciales. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Artesanas indígenas protestaron el pasado martes debido a que fueron desalojadas del exterior de Catedral. Comentaron que la venta que consiguen en ese espacio es su único sustento. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca El fin de semana pasado, a tres años de la muerte del activista Samir Flores, familiares y conocidos lo recordaron con una misa en Amilcingo. / Emmanuel Ruíz | El Sol de Cuautla “Tomás” el perrito de tan sólo un año, fue señalado por la Fiscalía General del Estado quien provocó la muerte a su dueña Dafne. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Hombres y mujeres, pertenecientes la 24 Zona Militar celebran el 109 Aniversario de la creación del Ejército Mexicano. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Comerciantes del mercado Adolfo López Mateos señalaron que sus productos han registrado un incremento de hasta el 40 por ciento en las últimas semanas. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Las callejoneadas alegraron el centro histórico de la capital morelense. La estudiantina 'En Cuernavaca Fue' es un proyecto que busca impulsar el talento morelense. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca