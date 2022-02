[Video] Sobreviviente de Hiroshima pide acabar con la guerra y las armas nucleares

Yasuaki Yamashita es un sobreviviente de la bomba atómica en Japón y desde hace 22 años radica en la ciudad de San Miguel de Allende, después de jubilarse tras trabajar muchos años para varios puestos del gobierno de Japón.

Ahora, en la Ciudad Patrimonio puso su propio negocio de cerámica, y este jueves compartió parte de sus vivencias durante la guerra en el país nipón.

Mundo ¿Qué significa Chernobyl en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania?

Eduardo Berrocal López, presidente del seminario de cultura mexicana, corresponsalía San Miguel de Allende, comentó que trabajaron en sinergia con el Instituto San Miguelense para traer a dar una conferencia testimonio de Yasuaki Yamashita, sobreviviente de la bomba atómica en Japón.

Yamashita después de sobrevivir y estar en Japón un tiempo decide salir en 1968 rumbo a Ciudad de México, primero como corresponsal del gobierno japonés para las olimpiadas de ese año, después en múltiples ocupaciones y desde hace 22 años vive aquí en San Miguel de Allende.

Yamashita comentó que esta plática es para hacer reflexión en los jóvenes de seguir levantando voz y que no haya más guerras ni armas nucleares.

"Los sobrevivientes a esas armas ya estamos por irnos, pero ellos deben levantar su voz para no sufrir como sufrimos nosotros, eliminar ese tipo de armas será la misión de futuras generaciones”, comentó Yasuki.

"Hay que tener conciencia de que la paz es muy importante, más que ninguna otra cosa, seguir levantando la voz; la guerra no, ni armas nucleares, con eso el ser humano no puede convivir y deben de trabajar en ello los jóvenes", dijo Yasuki Yamashita.

En la plática narra todos los acontecimientos que él vivió desde antes que cayera la bomba nuclear, hasta cuando describe "como muchos rayos cayendo al mismo tiempo, entonces no puede imaginar esta intensidad de luz, mi madre me jaló al suelo, me cubrió con su cuerpo, vino la explosión, muy fuerte, empezamos a sentir que volaban miles de cosas arriba de nosotros, después un silencio completo".

Después de la bomba y sobrevivir al impacto describió que lo más fuerte era que no había nada, ni agua, ni para comer.

Más tarde logró estudiar y trabajó en el hospital donde había muchos sobrevivientes a la bomba y sufrían discriminación, tú no puedes casarte, le decían, ni tener familia.

A pesar de ello logró salir de Japón y vivir en México donde hasta la fecha se encuentra en la ciudad patrimonio de San Miguel de Allende.

Publicado originalmente en El Sol del Bajío