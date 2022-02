¿Qué significa Chernobyl en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania?

Este jueves 24 de febrero las fuerzas armadas de Rusia iniciaron una operación para tomar el control de la central nuclear de Chernobyl, ubicada al norte de Ucrania, un sitio que marcó la historia de la Unión Soviética por sus daños ambientales, que siguen presentes en nuestros días. El ataque fue denunciado por el presidente de este país Volodimir Zelenski, a través de su cuenta oficial de Twitter.

El mandatario señaló que esta acción pone en riesgo a la ciudadanía, ya que los daños hacia esta planta podrían ocasionar un impacto igual de letal que el de 1986, en donde diversos problemas técnicos provocaron un evento trágico. Se informó que al lugar de los hechos llegaron elementos de la Guardia Nacional para verificar que los depósitos estuvieran a salvo.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Más tarde, los funcionarios declararon que el ejército ruso ya se había adueñado de las instalaciones y sometieron a los empleados para mantenerlos como rehenes. Ante esta situación el asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, Antón Gueraschenko, reportó que realizar alguna manipulación equivocada de los desechos podría hacer que se: "propaguen por todo el territorio de Ucrania, Bielorrusia y los países de la Unión Europea”.

¿POR QUÉ RUSIA TOMÓ CHERNOBYL?

A 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, está ubicada la central nuclear de Chernovyl, lo que la convierte en una de las rutas más rápidas y directas para llegar a Kiev, la capital de Ucrania, desde Rusia, es decir, el ejército dirigido por Vladimir Putin eligió este punto para acceder de una manera más ágil al centro de la nación que buscan atacar.

Los medios de comunicación internacionales detallaron que, con esta estrategia, las fuerzas invasoras podrán tomar control de todos los lugares que están involucrados en el desastre radioactivo, esto significa que también tendrán poder sobre el Bosque Rojo, un espacio que está situado a 500 metros del reactor 4 de la vieja central nuclear, que es considerado la zona más contaminada del planeta, lo mismo ocurrirá con el río Prípiat.

Horas después se confirmó que las autoridades ignoraban el estado de la planta: “Tras una feroz batalla, Ucrania perdió el control ucraniano sobre el sitio de Chernobyl. Se desconoce el estado de la antigua planta de energía nuclear, de confinamiento y de las instalaciones de almacenamiento de desechos nucleares”, dijo Mykhailo Podoliak, asesor del director de la planta donde ocurrió el desastre nuclear.

La agencia de noticias Reuters difundió la declaración de este funcionario en donde también expresó que ya no tienen más datos sobre la estabilidad de este lugar: “Es imposible decir que la planta de energía nuclear de Chernobyl es segura después de un ataque totalmente insensato por parte de los rusos”.

EL DESASTRE DE CHERNOBYL

El accidente de Chernobyl fue un desastre nuclear que ocurrió el 26 de abril de 1986, en la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, que en ese entonces pertenecía a la URSS. Estaba ubicada a cerca de la ciudad de Prípiat y Chernobyl. Su impacto es considerado uno de los más dañinos en todo el mundo. El problema ocurrió mientras se realizaban pruebas de seguridad.

Los registros señalan que, durante este procedimiento los niveles del reactor 4 comenzaron a desequilibrase, estos valores generaron que se sobrecalentara su núcleo, lo que desencadenó incendios que emitían gases tóxicos. Por último, se formó una fuerte explosión que arrojó desechos radioactivos que se expandieron formando una nube radioactiva.

Su radiación fue 30 veces más grande que la emitida por la bomba atómica de Hiroshima, Japón. Se registraron 28 muertos directos, pero con el paso de los años miles de personas fallecieron al desarrollar cáncer y demás padecimientos. Actualmente no hay una población fija, solo pueden ingresar los trabajadores de esta zona.

