Tema del fentanilo y otras drogas se abordará semanalmente en las mañaneras: AMLO

El Gobierno federal anunció en la conferencia mañanera de este martes que tendrá semanalmente un nuevo informe para la “Prevención social de las adicciones”.

“Vamos a iniciar este día con una sección especial (“Martes de la Salud”) para informar sobre las drogas para que tengamos todos los elementos, que el pueblo sepa sobre la producción de las drogas, el daño que ocasionan”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Puedes leer también: Rapero Coolio falleció por sobredosis de fentanilo, señala forense

También subrayó que se informará qué se está haciendo en materia de combate a las adicciones, “porque no debemos de permitir que se convierta en una pandemia y hablar sobre el tema, estar constantemente tratándolo. Le pedí al doctor Hugo López-Gatell que él sea el que aborde el tema aquí en las mañaneras”.

Plataforma para maestras y maestros

Por su parte, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, habló del fentanilo en el primer día de la nueva sección de la mañanera.

Resaltó que el Gobierno federal y el Sector Salud estará desarrollando materiales para prevenir el uso del fentanilo donde una pieza clave va ser el acompañamiento de especialistas: “estamos por lanzar un sistema en línea para que maestras, maestros, puedan ser orientados en comportamientos generales o particulares. Tenemos sesiones virtuales”.

Subrayó que el fentanilo es “una de las drogas más peligrosas, inmediatamente adictivas, con gran capacidad de causar la muerte”, mientras aclaró que después se va a hablar de otras drogas.

“Hoy hablaremos del fentanilo y su importancia. Esta sección pretende dar una síntesis para que el pueblo de México tenga una referencia”, indicó el epidemiólogo.

Usos del fentanilo

El doctor López-Gatell señaló que el fentanilo es un medicamento para el manejo de dolor intenso: “por ejemplo, durante una operación o el tratamiento de una enfermedad como el cáncer. Para eso se diseñó el fentanilo, para uso médico. Químicamente se asemeja a la morfina y ésta, a su vez, viene de la goma de opio, esto desde siglos”.

Sin embargo, mencionó que es z50 veces más potente que la heroína y “el estrago más terrible es la pérdida de la vida”.

Sociedad Incautan cocaína y marihuana en el AICM: 436 grapas y 137 mil churros han sido asegurados con la 4T

“No queremos que a México le ocurra lo que a Estados Unidos”, ya que 61 millones de personas ha consumido opioide, ya sea fentanilo, heroína, oxicodona en 2020. Sin embargo, López-Gatell aseguró que las muertes y adicciones por fentanilo no son iguales en México y Estados Unidos.

Asimismo, sostuvo que “el fentanilo no se produce en México, se hace a partir de precursores que no se hacen en México, es un problema importado. No queremos que nos pase lo de Estados Unidos, aun cuando hoy no es un problema grande de salud pública, queremos apostar a la prevención”.

Prevención del uso de fentanilo

Además, comentó que es importante reconocer el fentanilo, el cual, puede venir en múltiples presentaciones y conocido con varios nombres, como heroína blanca, fenta, china white, china girl, tango. “Si escuchan estos nombres es que seguramente en su comunidad hay uso y abuso”.

Dijo que en su uso médico, el fentanilo se presenta en forma de pastillas e inyectadas, o bien en parches para tratamiento del dolor.

“En uso no médico hay en polvo blanco, tabletas, comprimidos”, pero también en inyección o inhalación. “Los efectos del fentanilo son perjudiciales cuando no son para uso médico”, recalcó.

Finalmente, dijo que el efecto del fentanilo produce somnolencia, nausea, estreñimiento, euforia, rigidez muscular, alucinaciones, delirio, coma, depresión respiratoria y muerte.