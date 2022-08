Colectivo #SeguridadSinGuerra pide a la SCJN resolver temas sobre seguridad

El colectivo #SeguridadSinGuerra pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver a la brevedad los temas que tiene pendientes en torno a la seguridad pública del país, ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre entregar las tareas de seguridad al Ejército.

El día de ayer el mandatario federal adelantó que publicará un acuerdo para que la Guardia Nacional (GN) pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y para reestructurar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Ante esta situación el colectivo #SeguridadSinGuerra señaló que entregar la GN a la Sedena “es un golpe militar a la Constitución”, pues toda participación del Ejército en tareas de seguridad, en los hechos o la ley, es contrario al artículo 21 que establece que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil.

“(El acuerdo) es el desprecio por el Congreso, la imposición de las Fuerzas Armadas al poder civil y una condena permanente para la paz y las víctimas nuevas y anteriores”, señaló el colectivo mediante un comunicado.

Por ello, urgió al Congreso de la Unión, pero sobre todo a la Suprema Corte a convocar a audiencias públicas con víctimas y expertos para debilitar ya los asuntos que no han querido resolver.

De igual forma, convocó a la sociedad a manifestarse en contra de la amenaza más grande que ha recibido nuestra democracia.

Ante las críticas sobre su decisión, y al ser cuestionado sobre si este decreto es un acto autoritario, esta mañana el presidente sostuvo que el Poder Judicial será el encargado de resolver si hay alguna ilegalidad.

“Yo lo que quiero es cumplir con mi responsabilidad y creo que conviene el que la Guardia Nacional se quede como una rama de la Sedena”, dijo.

“No voy yo a rendirme, nunca me he echado para atrás, si tengo la razón, si estoy bien con mi conciencia, si sé que es bueno para el pueblo, aunque no les guste a las minorías”, dijo el presidente.

