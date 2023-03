Zipizape en el Congreso por manifestación deja un lesionado

Integrantes de la Asociación Cívica Morelense “Gustavo Alejandro Salgado” denunciaron que el diputado presidente de la Junta Política del Congreso del Estado, Alejandro Martínez Bermúdez exige "mochadas de quincenas" a los colaboradores que trabajan en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF). La manifestación terminó en un zipizape con una persona lesionada.

Fue en la mañana del miércoles 29 de marzo cuando arribaron los Integrantes de la Asociación Cívica Morelense “Gustavo Alejandro Salgado” a las afueras del Congreso del Estado, donde exigían la destitución de Martínez Bermúdez.

Manifestantes que acusan al presidente de la Junta Política y de Gobierno Alejandro Martínez, de actos de corrupción con personal de la ESAF se enfrentan con personal del Congreso de Morelos al impedirles la entrada

La contadora, Sandra Lagunas, quien era encargada de las auditorías practicadas a los municipios, expresó que cada vez que recibía su sueldo, tenía que acudir al domicilio de Martínez Bermúdez en la colonia Satélite, para entregarle parte de la misa.

“Él no me recibía el dinero en la calle, me esperaba y me decía: pásale. Adentro de su casa me recibía el dinero”, expresó Lagunas.

Indicó que Martínez Bermúdez fue quien le ayudo a que entrara a trabajar a la ESAF, por lo que le exigió entregará parte de su sueldo, llegándole a dar entre seis y siete mensualidades, y al negarse a seguir dándole una compensación, el pasado mes de enero fue despedida.

Personal de seguridad del Congreso Local trato de evitar el acceso de los manifestantes. / Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

“Le dije que ya no, que no era justo que yo estuviera trabajando y él nada más estirara la mano”, expresó.

Al momento de notificarles que no había un legislador que atendiera una comisión, los manifestantes, la mayoría adultos mayores, quisieron ingresar a la fuerza, por lo que personal de seguridad del Congreso Local trato de evitarlo.

Entre la gresca uno de los elementos del personal de seguridad fue golpeado por los manifestantes, quien tuvo que ser rescatado por uno de sus compañeros.

Al lograr los elementos de seguridad cerrar la reja, para impedir el paso a los manifestantes, una de las personas de la tercera edad obtuvo una lesión en su dedo de la mano derecha, por lo que tuvo que ser trasladado para recibir atención médica y a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM).

Tras el enfrentamiento arribaron a las afueras del Congreso Local visitadores de la CDHM para tomar nota de lo ocurrido.

Por su parte, diputados del G5, en voz de Arturo Pérez Flores condenaron los actos de violencia que se suscitaron a las afueras del Congreso Local y anunciaron que estarán solicitando una investigación objetiva para deslindar responsabilidades.