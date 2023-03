Padres de familia toman escuela y piden salida de docente 

Padres de familia de la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, ubicada en la calle Gabino Vázquez esquina Lázaro Cárdenas de Cuernavaca, tomaron el plantel para exigir la salida del profesor de tercer grado Carlos Ernesto, quien lleva ya un año desatendiendo a los menores que han caído en su formación académica.



Rosa Yadira Ramos, presidenta del Consejo de Participación Social, afirmó que son ya muchas oportunidades las que se le han dado al docente y ha sido protegido por la directora.



“El profesor no entrega planeación, incluso ayer dijo que tenía la presión arterial alta y que estaría de incapacidad, quedó desde ayer que nos iba a traer la incapacidad y son ya casi las 8 de la mañana del otro día y no ha llegado”.



Por su parte, Eslendi Padilla, presidenta de Padres de Familia de 3A, dijo que el profesor incita al bullying pero además, califica a los menores como “greñudas, gordas”, entre otros señalamientos por lo que algunos pequeños ya no quieren venir al plantel.



“Un día a una niña le dieron un zape y el profesor los hizo recorrer todo el salón para que se dieran zapes entre todos”.