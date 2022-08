Viruela del mono, llaman científicos a controlar la movilidad en ciudades

Expertos en materia de salud pública sostuvieron que el aumento acelerado de casos de viruela símica o del mono en Morelos, dependerá de la movilidad que se tenga en su población, pues este es uno de los principales factores para que el número de casos aumente.

Alejandro Sánchez Flores, presidente de la Academia de Ciencias de Morelos (AcMor), dijo que estos primeros casos ya confirmados encienden los focos de alarma para tener una vigilancia epidemiológica.

En una semana la entidad acumuló tres casos confirmados de este virus, dos de ellos en el municipio de Cuernavaca, y es en este sentido que el investigador del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), opinó que “a partir de ahora corre el reloj para comenzar a monitorear la aparición de nuevas casos, que lo más seguro es que sean importados de la Ciudad de México, obviamente no podemos poner un cerco sanitario hacia la capital o prohibir la entrada pero si tratar de que la población esté alerta”.

Estiman que sean los municipios más densamente poblados del estado los que reporten mayor incidencia como Cuernavaca, Cuautla, Temixco y Jiutepec, que comparado con otros estados no tienen este mismo riesgo “no es equiparable por ejemplo con estados del sureste que no tienen tanta densidad pero tienen menos servicios de salud”.

Cuernavaca es un punto neurálgico para Morelos, lo que requiere mayor vigilancia “sabemos que los casos de viruela del mono se están duplicando cada dos semanas y eso obedece al tiempo de incubación”. Reconocer los síntomas, por ahora es la única alternativa pues podría ser en 2023 cuando se tenga una vacuna.

Sintomatología

Saber identificar los síntomas de la viruela del mono es fundamental para evitar su propagación, la vigilancia por parte del sector salud y el confinamiento inmediato de los casos probables ya que es una enfermedad capaz de infectar a otros si se tiene un contacto directo tomando en cuenta que en periodo de incubación va de los 5 a los 21 días.

“Los síntomas son fiebre, inflamación de nódulos linfáticos, dolor muscular, cansancio, y las lesiones en la piel que son estas pústulas que supuran y son altamente contagiosas si se tocan. La recomendación es el uso de cubre bocas porque se contagia por los fluidos como es la saliva, la sana distancia, la higiene para que no nos llevemos el virus e infectarnos, finalmente el reconocimiento temprano de los síntomas”.

Estos en un inicio se pueden confundir con cualquier cuadro infeccioso, incluido el Covid-19, su diferencia recaerá en la duración de los síntomas que suele ser prolongada en más de cinco días, además de las lesiones en la piel “una intoxicación no te genera postulas que supuran, y la varicela su incidencia es muy baja y todos estamos vacunados”.

Cuando aparecen y desaparecen las póstulas

Las póstulas comenzarán a aparecer entre el día 6 y el día 15, dijo el especialista, mientras que para el día 21 se podría decir que el problema infeccioso ha comenzado a pasar, además de que una vez que las póstulas se secan y la piel comienza a sanar “es la mejor señal de que uno ya no es infectivo”.

Para ese momento la costra debió haberse caído sola.

Una persona es capaz de contagiar a una más, “pero no hay datos suficientes para saber que así sea porque el número de producción básica requiere de más datos en el mundo, ahorita en donde más están sucediendo casos es en Estados Unidos”, en México la mayoría de los casos son importados y no ha habido casos locales.

Adultos en edad media es en donde mayormente se han reportado casos, mientras que en otras naciones han comenzado a surgir casos de menores y adultos mayores; “el grupo de mayor movilidad y económicamente activos”.

AcMor prepara lineamientos para retorno seguro a clases

Sánchez Flores, adelantó que en dos semanas podrían presentar lineamientos científicos “universales” para prevenir enfermedades que circulan en el estado como es ésta y el Covid-19, mismos que se emitirían para la capital dentro del comité municipal, pero que podrían usarse en el estado si las autoridades así lo consideran.

El día 25 de agosto estarán emitiendo recomendaciones para el retorno seguro a clases, los cuales se buscará sean distribuidos a los directivos de planteles tanto públicos como probados.

¿Qué mitos hay sobre la enfermedad?

Sobre qué tan real es que los homosexuales sea el grupo más afectado, dijo que más allá de tener que ver con esta preferencia sexual, es la falta de medidas de protección a la hora de tener relaciones sexuales, pues como ya se mencionó, se contagia por medio de fluidos.

“Tiene que ver con una práctica de riesgo, no podemos estigmatizar a un grupo por una mala práctica finalmente si en el grupo LGBTTTQ+, pero ahí lo que finalmente pasa, al igual que los heteros, hay prácticas inseguras de relaciones sexuales, esto no es exclusivo de un grupo y no tiene nada que ver con las preferencias sino con las prácticas”.

Pidió no caer en información falsa, y mantenerse alertas.