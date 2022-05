Urióstegui llama a la sociedad a recuperar las calles de Cuernavaca

Ante las declaraciones realizadas por el gobernador Cuahutémoc Blanco Bravo hacía el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, diciéndole que se dejara de pretextos en el tema de inseguridad pues el edil había decidido salirse del Mando Coordinado; el edil capitalino respondió que “Cuernavaca no está en el mando coordinado porque éste no daba resultados”.

Entre los dimes y diretes, los únicos que están esperando alguna respuesta son los ciudadanos puesto que no se ha podido garantizar la seguridad en Cuernavaca; sin embargo, el alcalde asegura que esta problemática se va a poder erradicar con los objetivos y metas que desde la trinchera del Ayuntamiento se han planteado, es decir, metas de mediano y largo plazo.

Según señala que estos esfuerzos no se podrán apreciar de manera inmediata y es que la seguridad municipal no cuenta con los recursos suficientes, como lo son no tener personal y no contar con la tecnología adecuada para hacerle frente a la ola de violencia que azota a Cuernavaca.

Y pese a que supuestamente se han disminuido delitos como la trata de personas, violaciones y secuestros, pues en los patrullajes realizados se han localizado vehículos robados así como personas con portación de armas, los delitos que prevalecen en la ciudad son el robo de vehículos y el homicidio doloso, este último pesando más en la ciudadanía.

Ante los señalamientos del gobernador donde mencionaba que aunque Cuernavaca no se encuentra en el Mando Coordinado sigue recibiendo el apoyo estatal en temas de seguridad, Urióstegui Salgado mencionó que la relación es puramente institucional pues en algunos patrullajes se encuentran elementos de la Guardia Nacional, policía estatal, municipal y la milicia.

El edil finalizó diciendo que es importante la participación ciudadana para disminuir la violencia en el municipio, puesto que es la ciudadanía quien se oculta y “lo que necesitamos es salir a la calle, apropiarnos de la ciudad para que los delincuentes dejen de ser los que campeen en la ciudad”.





