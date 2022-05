Construyen puente entre poderes Ejecutivo y Judicial

A una semana de haber asumido formalmente la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el magistrado Luis Jorge Gamboa Olea sostuvo un encuentro este miércoles con el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo en la sede del Poder Judicial.

“El día de hoy gobernador, iniciamos una etapa de diálogo constructivo y fructífero con el Poder Ejecutivo que usted representa. Independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper con el diálogo”, fueron las palabras del magistrado presidente del TSJ.

Durante la reunión, Gamboa le expresó a Blanco su disposición a dialogar “siempre partiendo del supuesto de la defensa de nuestra independencia”.

Se trata de la primera reunión de carácter institucional que sostiene el magistrado presidente del TSJ con el titular del Poder Ejecutivo, tras el inicio de su periodo como nuevo representante del Poder Judicial en Morelos, hace una semana.

Los titulares de ambos poderes conversaron respecto a la necesidad de trabajar de manera conjunta para fortalecer al Poder Judicial y responderle a la ciudadanía en su demanda permanente de obtener una justicia expedita, transparente, profesional y moderna.

La visita de Blanco constituye un hecho histórico en la vida pública del Poder Judicial.

El magistrado presidente del TSJ recordó que el Poder Judicial históricamente ha sido un poder equilibrador, que ha sabido establecer y cuidar la división de poderes que ha venido desarrollando de manera creativa las diferentes atribuciones que la Constitución da a los distintos órganos de gobierno y de poder, pero ha sido también un defensor y desarrollador de los derechos humanos de todas las personas.

El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se mostró receptivo de los planteamientos realizados por el magistrado presidente y magistrados del TSJ, encaminados al fortalecimiento de la justicia en Morelos.

Los titulares de ambos poderes acordaron a partir de ahora mantener un diálogo constante en el que el eje de la agenda sea el fortalecimiento de la impartición de la justicia en Morelos.

Durante la reunión estuvieron presentes las y los magistrados María del Carmen Aquino Celis, Guillermina Jiménez Serafín, Elda Flores León, Marta Sánchez Osorio, María Leticia Taboada Salgado, Francisco Hurtado Delgado, Andrés Hipólito Prieto, Carlos Iván Arenas Ángeles, Jaime Castera Moreno, Rafael Brito Miranda, Juan Emilio Elizalde Figueroa y Ángel Garduño González.

Al gobernador del estado lo acompañó a este encuentro el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, la jefa de la oficina de la gubernatura, Mónica Boggio Tomasaz Merino y el secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado.





