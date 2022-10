Urióstegui, el candidato ideal para gobernar Morelos: Andrea Gordillo

Ante las apuestas para saber quiénes serán los próximos candidatos por la gubernatura de Morelos, muchos personajes han estado en la mira de la ciudadanía y de los mismos actores políticos, entre los cuales destaca el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado.

Y es que a nueve meses de haber sido electo como edil capitalino le ha pasado una serie de eventos desafortunados que, sin embargo, no ha sido impedimento para que se posicione como uno de los favoritos, o al menos entre sus colegas políticos.



Tal es el caso de la diputada local por el Distrito 1 de Cuernavaca, Andrea Gordillo Vega, quien en charla con El Sol de Cuernavaca confesó que Salgado Urióstegui sería un candidato ideal, pues es una de las figuras más preparadas e hizo hincapié en la necesidad de que los habitantes de Morelos tengan un sentido de identidad.



Explicó que desde hace tiempo el Ejecutivo local no es dirigido por alguien nacido en Morelos y citó como ejemplo al reciente mandatario Cuauhtémoc Blanco (CdMx) y al exgobernador Graco Ramírez (Tabasco).



“Es momento de ponernos esa camiseta como morelenses, sentirnos orgullosos de quiénes somos. Hay esa falta de identidad. Morelos es el segundo estado más pequeño del país y el único que ha tenido en el Ejecutivo a todos los partidos políticos: PRD, PAN, PRI, PES-Morena”.



Por eso, reconoció, el alcalde Urióstegui Salgado "es la persona ideal. Ha demostrado cómo sabe y conoce Cuernavaca”.



Respecto a sus planes políticos con Morelos, la legisladora no aseguró si buscaría un espacio en el Ayuntamiento de la ciudad de la eterna primavera o si continuaría con una curul en el Congreso estatal, pero sí defendió que seguiría trabajando en pro de los morelenses.



“Yo estoy feliz de continuar en la política. Sí tengo metas establecidas, sin embargo, seguirá habiendo a lo largo de los años para dónde vamos pero hay que estar preparados para ver lo que sigue, ya sea para el Congreso del Estado, alguna alcaldía, algo federal, en todo lo que venga tenemos que estar preparadas y sobre todo con la responsabilidad y ganas”.



Dijo estar abierta a una alianza entre los partidos Acción Nacional y Morena ya que podría ayudar, aunque enfatizó en la importancia de dejar a un lado los colores y ver por la realidad y el bienestar de la sociedad, al tiempo de trabajar y coadyuvar en lograr algo más fuerte.



En días recientes la diputada más joven del Congreso del Estado rindió su informe de labores legislativas y detalló que regaló 250 de aparatos para beneficiar la movilidad de las personas con discapacidad, como lo son sillas de ruedas, andaderas, muletas y bastones.



Habló incluso de la aprobación de la ley de menstruación digna, que brinda y acerca a todas las mujeres que requieran artículos de higiene menstrual de manera gratuita a través de centros médicos y hospitales.



Mencionó que en el tema del medio ambiente también se ha ocupado desde el inicio de su labor en las curules, y puntualizó que se reformó la ley del equilibrio ecológico en materia legislativa.



Esto significa que al fondo verde se destinarán 10 pesos de cada vehículo verificado en la entidad, por lo que el consejo ciudadano será quien decida a dónde irá el dinero.



“Es algo que reclamaban las y los ciudadanos, que el gasto lo tienes que hacer dos o tres veces al año y no ayudaba al objetivo principal de mitigar los gases en el aire”, mencionó.



Gordillo Vega fue considerada como diputada “fifí” que hablaba desde su privilegio, sin embargo, dijo que el término no existe ya que al final todos somos personas y seres humanos: “Yo quiero que me clasifiquen como una diputada que está haciendo su trabajo”.









