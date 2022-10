Las comparecencias tendrán consecuencias: Andrea Gordillo

El Congreso del Estado diseña ya un formato para que las comparecencias de los servidores públicos ante comisiones o el pleno de cada Legislatura, tengan consecuencias que podrían llegar hasta la recomendación al Ejecutivo para su destitución, adelantó la diputada Andrea Gordillo Vega en exclusiva para El Sol de Cuernavaca.

No basta, señaló la legisladora del Distrito 1 de Cuernavaca, con que se cite a comparecer al funcionario, debe haber consecuencias más severas si su trabajo no está dando resultados que beneficien a la ciudadanía. Y añadió que el tema se tocó ya en la comisión de Salud del Congreso, que preside ella misma, y será discutido con los legisladores para poder diseñar un cambio en el formato de las presentaciones de funcionarios públicos ante la representación popular.

Luego de haber sido noticia nacional el hecho de que un paciente del Hospital Dr. José G. Parres en Cuernavaca Morelos, fuera bajado en una camilla por las escaleras al no poder hacer uso del elevador debido a que estos se encontraban fuera de servicio, la diputada local y presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Morelos, Andrea Gordillo Vega, dijo que el titular de Servicios de Salud Morelos (SSM), Héctor Barón Olivares fue citado a comparecer, sin embargo, el funcionario no acudió al primer llamado.

En un segundo intento y casi cuatro meses después, Barón Olivares acudió y en el acto la diputada cuestionó sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores del Hospital Dr. G. Parres, el cual es uno de los más grandes del estado y el que más atiende pacientes en la capital morelense, otros legisladores también cuestionaron las deficiencias sin obtener respuestas claras.

Ante esta situación, la diputada Gordillo Vega señaló que no basta con citar a comparecer a los funcionarios, sino que deberían de tener consecuencias más severas si es que sus funciones no están dando los resultados que beneficien a la ciudadanía. “Sabemos que muchos y muchas ciudadanas se quejan de que no sirve de nada comparecer ante el Congreso del Estado; está en nuestras manos que comparezca sí, pero estamos viendo la manera de como cambiar ese formato para que también haya consecuencias”, explicó la diputada local.

Señaló que el Congreso no está facultado para poder quitar a los funcionarios que no hagan bien su trabajo, puesto que es competencia del poder ejecutivo, sin embargo, pueden hacer recomendaciones desde las comisiones de la asamblea. Se debe modificar el trabajo que los diputados tienen, y con ello respaldar la responsabilidad que tienen en la toma de decisiones en cuanto a materia de leyes, y con ello a nivel estatal que actúen por el bien común de la ciudadanía, aseguró.