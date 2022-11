¿Una mojarrita? Ya está lista la Feria del Pescado en Coatetelco

Este 26 y 27 de noviembre se celebra en el municipio indígena de Coatetelco la XXII Feria del Pescado, una iniciativa ciudadana con la que buscan dar a conocer la variedad de platillos de la cocina tradicional, las artesanías y los productos que la localidad elabora.

La sede será en un predio del corredor turístico ubicado a un costado de la laguna, donde esperan asistan autoridades estatales y municipales, también dieron a conocer que se contará con la participación de algunos "galaperos", quienes ofrecerán sus menús como parte de la fiesta.

Nicolás Sánchez Silverio, Director de Educación, Cultura y Turismo e integrante del centro cultural “Teódula Alemán” reconoció la disposición del Gobierno municipal para sumarse a la XXII Feria del Pescado, la cual oficialmente se inaugurará a las 13:00 horas del 26 de noviembre.

También informó que, fieles a la tradición y sincretismo que caracteriza a esta localidad, el sábado por la mañana se llevará a cabo a las 9:00 horas una procesión y misa con el párroco de la localidad.

Mientras que, a las 11:00 horas realizarán una ceremonia tras un recorrido en la laguna, acompañados por Melissa Trinidad Gutiérrez, una joven que personificará a la Cuautlitzi, diosa de la Fertilidad y también conocida como la Tlanchana, que en náhuatl significa: "mitad mujer y mitad pez".

Trinidad Gutiérrez será coronada como la Reina de la Feria del Pescado, y a las 12:00 horas del día se celebrará el ritual de ofrendas en la laguna, para posteriormente llevar a cabo la inauguración oficial.

Este año reconoce que nuevamente no se están participando los pescadores organizados, quienes no se han sumado y a quienes no se les puede negar su participación su lo desean, dicen al advertir que se hace con gente de buena voluntad que voluntariamente se suma a esta Feria del pescado que tiene como objetivo destacar la riqueza cultural que tiene Coatetelco.

Cabe destacar que el municipio indígena de Coatetelco se encuentra a 37 kilómetros de Cuernavaca, y el tiempo para llegar al muelle es de aproximadamente de 40 minutos.







