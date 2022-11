Coatetelco pedirá identificar restos humanos hallados en Baja California

Humberto Leónides Segura, presidente municipal de Coatetelco, informó que pedirán a las autoridades de San Quintín, Baja California, confirmar el hallazgo de los restos humanos de Armando Castañeda De Los Santos, para que sea legalmente identificado; el edil del municipio indígena morelense dijo que ya están en contacto con la familia del morelense, las autoridades y la fiscalía especializada.

El pronunciamiento del alcalde Leónides Segura se dio luego de que en redes sociales trascendiera que el Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Baja California encontró restos humanos junto a documentos, como la credencial de elector a nombre de Armando Castañeda De Los Santos, con domicilio en el municipio de Coatetelco; de acuerdo con lo reportado los restos fueron encontrados en una localidad del municipio de San Quintín.

De acuerdo con lo informado en la publicación del colectivo, el hallazgo derivó de una llamada anónima que se rastreó a las inmediaciones de San Telmo, municipio de San Quintín en Baja California, lugar en el que fueon encontrados restos óseos y prendas esparcidas en un área cercana a un arroyo; con los restos se encontró una identificación a nombre de Armando Castañeda de Los Santos, un pantalón levis 511 talla 30, cinturón piteado café, bóxer azul o negro, tenis rojos marca kinect, una cartera negra y calcetines negros.

El alcalde Humberto Leónides Segura comentó que desde la noche de este domingo se puso en contacto con el señor Abraham Castañera, quien muy nervioso le confirmó que la credencial de elector hallada correspondía a la de su hijo.

“Anoche (domingo) por ahí de las 9:30 de la noche me llamó el señor Abraham Castañeda, él papá de la supuesta persona desaparecida, precisamente para que nos reuniéramos y contará la situación y dijera cómo podría ayudarlos”, comentó el edil al señalar que ya tenía una reunión programada sobre otro tema pero aprovecharía para reunirse con el Director General de Atención a Grupos Vulnerables del Gobierno del Estado y buscaría otros contactos para atender el tema.

El presidente municipal de Coatetelco se comprometió a buscar el apoyo de Gobierno Estatal, logrando una cita con la Comisión Estatal de Seguridad. Por la mañana acudieron a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas para hacer la denuncia correspondiente y los trámites para la investigación e identificación del cuerpo hallado en baja California.

El Director General de Atención a Migrantes y Grupos Vulnerables del Gobierno del Estado informó que ya tiene los datos de la persona desaparecida y a partir de este martes es entablará diálogo con las autoridades de San Quintín, para que ellos puedan certificar si se trata de Armando Castañeda.

Tambiñen confirmó que la familia ya fue atendida por el personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Jojutla; “con lo que tenemos no podemos confirmar si se trata de la persona, nosotros no podemos asegurar nada en estos momentos, por el estado en el que estaba el cuerpo, solo por que apareció en el lugar una cartera con su credencial, eso no quiere decir que realmente sea, por lo que tendrán que verificar legalmente si es o no, en cuanto tengamos información complementaria la estaremos dando a conocer", aclaró el funcionario.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!