Titularidad de la Comisión de Hacienda sigue en suspenso

El abogado del regidor Jesús Rosales Puebla, manifestó que continúa el retraso por parte del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para resolver el recurso que se presentó para definir la titularidad de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Cuernavaca.

El litigante señaló que luego de la destitución de Adrián Martínez Terrazas por presuntas anomalías en el uso del recurso público en febrero de este año, sin embargo el TJA resolvió 24 horas después el recurso para devolverlo en el cargo. Sin embargo, en su caso, a 17 días de apelar esta situación con otro tipo de recurso, no obtuvo una respuesta por parte del Tribunal.

"Vamos a decirlo de la siguiente forma y tradúcelo como ustedes gusten. Se le acuerda en 24 horas cuando él (Adrián Martínez) presenta su denuncia correspondiente y nos notifican que hay una suspensión. Nosotros presentamos el recurso y tenemos 17 días que no se ha turnado a resolver el proyecto", expresó.



Incluso señaló un conflicto de interés por parte del actual magistrado presidente, Guillermo Arroyo Cruz, de quien afirmaron que supuestamente su hijo es colaborador de la comuna.



"Cabe destacar que este recurso tiene que ser resuelto por el pleno y se promueve ante el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, solicitando lógicamente que de acuerdo a sus funciones y facultades resuelva conforme a derecho, pues es evidente el tema de esta dilación procesal", agregó.

Existe una dilación en el proceso que se lleva a cabo en el Tribunal de Justicia Administrativa, con respecto a la designación de la titularidad de la comisión de Hacienda, refirió el Fernando Ríos, abogado de Jesús Rosales Puebla



TJA no tiene un titular que acelere el proceso

El asunto se encuentra en la Tercera Sala del TJA, donde actualmente no se tiene magistrado titular, sino que se encuentra Hilda Mendoza Capetillo, como encargada de despacho. El abogado, mencionó que ella es aspirante a ocupar el cargo en las próximas designaciones que haga el Congreso del Estado.



"Esta Sala aún no cuenta con un titular porque estamos aún en proceso de las designaciones, pero si quiero hacer evidente que si no se tiene aún el cargo de magistrado y se busca obtener, porque quien está como encargado ahora es aspirante a ser designado, pues entonces no se deben de hacer este tipo dilaciones", expresó.