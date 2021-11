Tepoztlán podría cambiar de compañía de transporte público

Ya hay un acuerdo entre ciudadanos del municipio de Tepoztlán y concesionarios de la línea de autobuses Estrella Roja para que el miércoles sean ellos los que se encarguen de dar el servicio de transporte público de Cuernavaca al pueblo mágico y ya no la Cooperativa Ometochtli.

Esta decisión la tomaron los habitantes de San Juan Tlacotenco, luego de que el domingo 20 pasajeros resultaran lesionados cuando un autobús de los Ometochtli se quedó sin frenos e impactó contra un árbol en la avenida 22 de Febrero, del barrio de Los Reyes.

Pero los operadores de la línea siniestrada planean cerrar los accesos al pueblo mágico para impedir que Estrella Roja se apodere de ese derrotero que por años ellos han mantenido; sin embargo, los pobladores de San Juan Tlacotenco están dispuestos a enfrentar a los trabajadores del volante.

Y es que ayer los ciudadanos se dedicaron a limpiar la avenida 22 de Febrero con el fin de abrir paso a la nueva línea de autobuses; retiraron ramas así como piedras piedras y posteriormente sostuvieron una asamblea para concretar la decisión que desde el domingo algunos ya habían tomado.

“Ya van varios accidentes, de hecho hace como tres años exactamente ahí en el entronque falleció una señora después de que uno de los autobuses se quedó sin frenos y vino a estamparse y la señora falleció desafortunadamente y esto es ya repetitivo, por lo que creemos que las unidades ya son obsoletas y habría que checar eso”, dijo Lucio Cuevas Romero, ciudadano de Tepoztlán.

Por su parte, el secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado, afirmó que han dialogado con la empresa y se están haciendo responsables de todos los gastos, pero en tanto cuando les toque la revista mecánica tendrán que ser retiradas las unidades que no cumplen con las características de condiciones requeridas o que se encuentran en mal estado.

Recordó que la inspección de la revista mecánica a estas unidades ya estaba planeada para la semana entrante, por lo tanto, garantizó que todas aquellas que no pasen la evaluación serán suspendidas.

La mayor molestia de los habitantes es que la Cooperativa Ometochtli no cuenta con un seguro para solventar los gastos médicos de todas las personas que han sufrido accidentes y que pudieran verse en la necesidad de una atención hospitalaria.

“Fue un desafortunado accidente y estamos esperando el resultado de la inspección de la autoridad con la revista mecánica y aquellas que no muestren un buen estado serán retiradas. Por otro lado, sobre la solicitud de los ciudadanos que hubiera otra empresa que prestará el servicio, Víctor Mercado, señaló que hay ya una instrucción del gobernador, Cuauhtémoc Blanco para analizar esa posibilidad, incluso hay una empresa que ha mostrado interés, y si Ometochtli no cumple con mantener en buen estado a las unidades, “tenemos la facultad definitivamente buscar a otra empresa que tenga las unidades en perfecto estado y sea una garantía para los ciudadanos”.

El titular de la SMyT, planteó que esta advertencia no solo ha sido para la empresa Ometochtli, sino para todas las unidades del servicio público que prestan a los morelenses un servicio, y para eso es el calendario de la revista mecánica. Porque desafortunadamente un accidente no solo le puede pasar a Ometochtli sino a cualquier empresa de transporte, pero para eso deben hacer la revisión constante. Afortunadamente en este accidente en Tepoztlán solo hubo heridos, y no hubo pérdida de vidas humanas. “Pero la misma secretaria de Movilidad está realizando una investigación e independientemente con la revista mecánica y las unidades que no cumplan con la inspección no podrán ya circular”.





Local

