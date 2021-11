Integrante de cuerpo técnico de Tigres Yautepec es asesinado

Una gran indignación se vive al interior del equipo de futbol Tigres del Atlético Yautepec de Tercera División profesional, luego de que un integrante de su cuerpo técnico, perdiera la vida víctima de la delincuencia.

Se trata del auxiliar técnico Eduardo Gálvez Mendoza, quien se resistió al robo el robo de su vehículo y en el forcejeo fue ultimado a balazos por el o los asaltantes cuando se encontraba en la colonia Jacarandas de Jiutepec.

El hecho que enluta al futbol morelense, generó una reacción de condena por la situación de delincuencia que sigue afectando la ciudadanía en general, mientras se decía que autoridades policiacas ya investigan los hechos.

El equipo felino que es militante del grupo 7 dentro de la temporada 2021-2022 de la liga de ascenso, no tardó en ser el primero en condenar lo sucedido en sus redes sociales.

“Tigres de Yautepec expresa profunda pena e indignación por el asesinato de nuestro amigo y compañero Eduardo Gálvez Mendoza, miembro de nuestro cuerpo técnico. ¡YA BASTA!. descanse en paz”, se lee en la esquela.

“Es indignante porque nos pudo haber sucedido a cualquier ciudadano de Morelos. Edu solo defendía lo suyo, el auto que se compró con esfuerzo y dedicación; lo defendía porque las autoridades en Morelos ¡NO NOS DEFIENDEN!.

Lo recordaremos como una persona alegre, servicial, entregada y con mucha juventud.

Con lágrimas en los ojos e indignación, enviamos un abrazo fraterno a su familia y amigos.

Levantamos la voz porque pudimos haber sido cualquiera de los ciudadanos que vivimos en este estado".

Facebook | Tigres Yautepec

¡Ya basta de violencia e inseguridad en Morelos!

“Te saludamos con alegría apenas ayer cuando formaste parte del cuerpo técnico de la Selección Yautepec; tu sonrisa es la que nos queda grabada en la memoria.

Esto también es un llamado para las autoridades del estado de #Morelos; los responsables de haber prevenido la muerte de nuestro Edu.

¿Hasta cuándo? ¿Cuántos más? ¿A quién le vas a echar la culpa ahora?

Esta vez le tocó a nuestro querido Edu, pero le pudo haber pasado a cualquier morelense.

Reiteramos nuestra indignación; reiteramos nuestra tristeza; llamamos a todos los morelenses a gritar ¡ya basta, carajo! exigimos justicia”, condena el equipo morelense en su red de Facebook.

Los compañeros del cuerpo técnico de 'Edu', encabezados por el director técnico, Antonio Lara que se mostró muy indignado, prefirieron no hacer declaraciones al respecto para no interferir en las investigaciones.





Con información de Roger Mixcoac























Local

