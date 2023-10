Tenemos que ir hacia el futuro en la UAEM: Mario Ordóñez

Doctor en Química, profesor titular, investigador con nivel II, Mario Ordóñez Palacios era hasta hace unos días también secretario Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, institución de la que aspira ser rector. En entrevista con El Sol de Cuernavaca, explica sus motivos para buscar dirigir a la UAEM y la apuesta al futuro que debe hacer la institución en todas sus áreas.

¿Por qué buscar la rectoría de una institución con tan graves rezagos como la UAEM?

“Ser rector no es un privilegio. No es que vayas a tener un empoderamiento, que te vayas a hacer millonario. Creo que el querer ser rector es poder contribuir en la educación, que es la base para el desarrollo no sólo económico, también social y cultural. Todos los que hemos tenido oportunidad de estudiar una carrera profesional nos ha cambiado la vida. Entonces ¿por qué no contribuir a la formación de esos jóvenes? Y sí es un reto, ¿cómo querer ser rector ahorita que la situación económica, la situación social son difíciles? Es eso, por contribuir al desarrollo de la educación en el país.

“He tenido oportunidad de estar en otras universidades dentro y fuera del país, esto te da una experiencia adicional de ¿por qué copiar cosas que otros países ya hicieron hace veinte años? Cosas que hicieron y no funcionaron, y nosotros vamos apenas a hacer ese intento. Es un gran reto ser rector, pero el trabajo no es de una persona. Lo acabamos de ver con esta administración, el trabajo en conjunto del gabinete, de directores, de profesores y de toda la comunidad universitaria va a ser muy importante para que sigamos adelante.

“Hay retos, muchos, en la Universidad, pero entre todos vamos a ir saliendo porque si no, diríamos: ‘vamos a cerrar la universidad’. Creo que el problema es el presupuesto. En esta administración prácticamente todo era para nómina, no había gasto de inversión, con el incremento que acaba de tener la universidad no es que ya tengamos todo; debemos seguir con el plan de austeridad, con la buena planeación del ejercicio de los recursos para tener una mejor infraestructura, los programas educativos; debemos ser muy ordenados. Te digo, la rectoría es un reto, he tenido muchos en la vida”.

La UAEM ha estado en crisis desde hace mucho tiempo, la ha ido superando, pero las necesidades son extraordinarias. Es cierto que todo mundo decimos que queremos a la Universidad que debe crecer, pero a la hora de aportar, cada vez es menos el amor. Hay una tendencia del gobierno federal de reducir presupuestos a las universidades, de cancelar programas de apoyo; el gobierno estatal aporta también muy poco. ¿Cómo hacer para que la universidad mejore sus ingresos propios?

“Hemos tenido muchas crisis en el país, y cuando viene una crisis se crea un programa. En la del 1982 se creó un programa para evitar la fuga de cerebros, A la UAEM el que le ha beneficiado es el Promep, Programa de Mejoramiento al Profesorado, que ahora es Prodep, ahí es cuando la universidad crece, y muchos, incluyéndome, llegamos en esa convocatoria. Es cuando el gobierno decide invertir en educación e investigación. Pero siempre hay que decir, si te compras un coche es porque tienes dinero para gasolina y mantenimiento. Eso nos ha faltado a nivel nacional, inviertes y no planeas el mantenimiento.

“El problema que tenemos en la UAEM es que debemos planificar no ya cómo salimos del hoyo, como estos años. No debemos pensar cómo salir este diciembre, sino cómo estaremos en cinco o diez años, y es un tiempo relativamente corto. Porque la planta académica está envejeciendo, entonces tenemos que pensar en el cambio generacional, no sólo para la universidad, sino para todo el país, cómo vamos a hacer el cambio generacional.

“¿Cómo hacernos de recursos? No debemos descuidar a los investigadores; no se les da apoyo de la institución, y hay que reconocer que la UAEM es una de las mejores en producción científica. Pero ahora tenemos que buscar recursos de las empresas y por eso esta inquietud de tener un catálogo de servicios técnicos y especializados. También hay que apostarle a la venta del conocimiento que estamos generando en la universidad. Tenemos patentes que me toca promocionar ¿qué patentes tienen potencial de poderse vender y que de ahí nos hagamos de recursos? Ese es otro punto que debemos buscar. No nos podemos quedar con el recurso que nos asigna la Federación y el estado, sino también buscar autogenerados, va a ser primordial. Y también hay que revisar, muchos vienen a estudiar a la UAEM porque tiene programas educativos acreditados de calidad, pero también porque no se cobra. Y eso repercute significativamente en la economía de la universidad. Por ejemplo, la tercera parte del presupuesto de la Universidad Autónoma de Guerrero son las inscripciones. Nosotros no cobramos inscripciones, si hacemos un balance de los diez años que llevamos sin cobrar cuotas de inscripción, imagínate cuánto estamos dejando de percibir, y a lo mejor ese es nuestro déficit financiero. Y la otra para no tener este problema es crecer ordenadamente. Si nos volvemos loco con el extra de recursos volveremos a entrar en crisis”.

Durante mucho tiempo se discutió en la UAEM sobre si la institución requería un rector académico o un político; la rectoría de Gustavo Urquiza parece aportar un nuevo perfil que tiene un poco de político, mucho de académico, ¿podríamos pensar o decir que el debate sobre política contra academia ya fue superado y que ahora requerimos nuevos perfiles en la rectoría?

“Yo tengo un dicho: un académico se puede volver político. Y de ello es prueba el actual rector. Debe ser un proyecto académico, porque ése es el interés, la parte a la que se debe la universidad, a la academia, la formación profesional de los jóvenes. Académico porque eso permite entender el quehacer universitario y se puede opinar; un perfil que no sea académico no podrá aportar a las decisiones, normalmente académicas que se dan en la universidad. Tiene que ser un balance, más académico, pero tener esa relación política con todos los entes. Afortunadamente creo que lo que ayuda mucho es el diálogo antes de tomar decisiones. Creo que un académico puede aprender lo político, pero al revés no estoy tan seguro. Hay políticos académicos obviamente, pero me inclinaría más hacia un académico que se vaya haciendo político”.

Cuando el nuevo rector o rectora asuma el cargo, llegará al problema de pagar aguinaldos y se va a enfrentar además al problema de que la UAEM es de las universidades que peor pagan a los catedráticos. Hay 600 trabajadores administrativos que ganan menos del salario mínimo. Hay rezagos en infraestructura, en reformas a planes de estudio (que cuestan), ¿cómo hacer para solucionar estos problemas administrativos y laborales de la UAEM de forma inmediata? Porque ya aguantaron más de seis años.

“He tenido oportunidad de acompañar al señor rector con la revisión de estos casos en la subsecretaría de Educación Superior y es una preocupación, no sólo de la universidad de Morelos. Es una tarea de gestión, otra vez. Para que se pueda nivelar el salario, y otra que se le ha dicho es que tenemos la hora más baja, pero hay otras que están igual. Lo que buscamos es que nos ayude para pagar lo justo a los trabajadores académicos y administrativos, es otro de los retos y muy bueno; el que quede en la rectoría tendrá que luchar por estabilizar los salarios de todos. Respecto del aguinaldo, estamos en mejor posición que hace seis años en que no había ni para pagar la catorcena. Tengo fe por lo que he escuchado de las autoridades federales que tendremos el apoyo para salir adelante”.

La Universidad se quedó en el pasado y ya no está hablando con los jóvenes, estos problemas de comunicación dejan temas y agendas enteras sin atender, esta falta de atención a la juventud ha provocado que los jóvenes se movilicen ya sea poniendo bombas en los baños o, en el mejor de los casos organizándose para frenar la violencia de género y el acoso sexual. La juventud también está en riesgo por la inseguridad dentro de la propia universidad ¿qué debe hacer la próxima administración para atender y entender a la comunidad estudiantil?

“En el plan de trabajo de los candidatos a la rectoría hay un eje de seguridad. Pero seguridad abarca todo, que no se roben coches, que no haya asaltos, pero va más allá, la seguridad estudiantil, laboral, etcétera.

“Cuando das clases, estás frente a los estudiantes y vas viendo problemas que traen y que efectivamente no los estamos atendiendo. Y el problema se agudiza con la pandemia, porque ahora tienen más estrés, y no sólo enfrentan problemas de acoso, también la cantidad de chicos que han pensado en suicidarse y qué estás haciendo frente a ello. Desde la Secretaría Académica hemos hecho un estudio sobre ello, y lo que yo propongo es un área que atienda la salud. La UNAM, entre todas sus secretarías y coordinaciones, creó una para salud de los universitarios. La idea no está en mi plan de trabajo como tal, pero por ahí tenemos que ir. También dar cursos de capacitación a los docentes, incluso en lenguaje con perspectiva de género, y no solo a los docentes, también al personal administrativo y a los estudiantes, para identificar cuándo es acoso y cuándo no, cuando se trata de que el profesor o la profesora le asiente una calificación satisfactoria. También se está creando lo que llamamos salud mental y debemos tenerla y atender todos estos problemas que van más allá de la pandemia”.

A pesar de sus buenos indicadores, a la UAEM, y en general a toda la academia mexicana, parece costarle mucho trabajo diseñar el futuro. ¿Cómo se puede llevar a la universidad a ese futuro que ya está aquí y que a la universidad entre sus propios procesos y su burocracia le cuesta tanto adecuarse y adelantarse?

“Yo quiero hacer un programa educativo para resolver lo que está pasando ahorita, estoy perdido. Porque cuando egresen los estudiantes van a pasar cuatro o cinco años y en ese momento ya voy a tener otro problema diferente. Es lo que decía, tenemos que ver más hacia el futuro, porque lo que está ahorita ya no me va a dar tiempo de resolverlo con la generación actual. Tengo que ir más con una visión avanzada. Por eso es muy importante la interacción con esta que llamamos la pentaélite, qué necesita la industria de la comunicación que los alumnos que está formando la UAEM deben saber. Y eso es muy importante y lo hacemos porque cuando tenemos la acreditación de los programas se invita a empleadores para revisar cómo responden los estudiantes a sus necesidades. Y nos dicen si están bien o si tienen fallas y nos indican cuáles debemos reponer.

“No se parte de ocurrencias o decisiones internas, sino de lo que dicen los empleadores de cómo vamos a nivel local y global. Tenemos que ir hacia allá con estos nuevos programas educativos. Dónde vas a insertar a los jóvenes porque esa es otra responsabilidad, los preparas y luego qué haces con ellos. Y en materia de infraestructura, en la UAEM aprendimos mucho con el sismo, avanzamos mucho en las clases virtuales, ya en la pandemia no fue tan difícil adaptarse. No es que seamos los ultra en clases virtuales, pero se sigue trabajando, muchos estudiantes trabajan, pueden tomar la clase en forma virtual, tenemos que ir hacia allá: clases presenciales, virtuales e híbridas. Tenemos que ir hacia el futuro.

“Hay algunas licenciaturas que se adaptan perfectamente a clases virtuales, algunas otras no, requieren la práctica y por lo menos esas clases tienen que ser presenciales, en Medicina, Enfermería. Tenemos que ir hacia allá y cuesta. Te voy a decir, pedimos una propuesta de programas educativos para abrir que resuelvan los problemas globales y nos dijeron “eso va a costar”, y claro que va a costar, pero si no le aportamos vamos a quedar otra vez en las carreras tradicionales y no saldremos adelante”.