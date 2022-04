Sin lineamientos, Consejo Ciudadano para la Búsqueda de Personas

"No se ha avanzado en los trabajos del Consejo Ciudadano para la Búsqueda de Personas porque los lineamientos generales no los ha revisado el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, y desafortunadamente las cifras de desaparecidos han ido en aumento", así lo informó Marco Aurelio Palma Apodaca, integrante de dicho órgano.

Marco Aurelio Palma es integrante de este consejo en representación de la sociedad civil, comentó que ha habido trabajo de manera esporádica y recordó que en 2019, cuando se emitió la convocatoria, la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos impulsó una de las primeras leyes locales de búsqueda en el país.

La LII Legislatura aprobó la Ley Local de Búsqueda de Personas, en el 2017 se aprobó la ley general y se tuvo que adecuar, por lo que en 2018 el gobierno del estado emitió un decreto para crear la Comisión de Búsqueda y un Consejo.

De manera tardía se emitió la convocatoria para la creación del Consejo Ciudadano para la Búsqueda de Personas, en 2018 les tomaron protesta, pero por la pandemia ha habido problemas para reunirse, sólo se ha dado una reunión presencial y las sesiones son vía Zoom.

Prácticamente han trabajado en la creación de sus reglamentos internos, se elaboraron los lineamientos generales, pero falta que los revise el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, para que los publique en el periódico oficial Tierra y Libertad.

“No se ha hecho hasta el momento, son tres años que tenemos como cargo honorífico, falta un año de trabajo, pero desafortunadamente vemos que el problema de la desaparición de personas es un fenómeno que en Morelos se viene presentando, no se ha erradicado, creemos que hace falta mucho trabajo en ese sentido y una mayor coordinación entre las autoridades correspondientes”, dijo.

Consideró que mientras la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Morelos no haga su trabajo, no se frenará esta problemática; además resaltó que no transparenta la información, no da razón del trabajo que hacen.





