Muestras genéticas permiten localizar a desaparecido en Cuautla

Después de pasar un año buscando a su hijo en Cuautla, donde fue visto por última vez el 6 de abril de 2021, Claudia Esparza logró encontrarlo, aunque no como ella hubiera querido.

En su cuenta de Facebook compartió: “Hoy termina mi búsqueda y comienza un duelo que ninguna madre debería vivir. Aún con mi dolor y mi fe expuesta doy gracias a dios por permitirle volver con los suyos, al lugar donde pertenece. Me duele el alma porque sé que no volveré abrazarlo, pero hoy está en los brazos de Dios”.

El cuerpo de su hijo fue uno de los 11 que la Brigada Nacional de Búsqueda (BNB), junto con la Fiscalía General del Estado (FGE) exhumó en una mina del poblado de Mixtlalzingo, en el municipio de Yecapixtla.

Apenas el pasado 7 de marzo Claudia denunció públicamente en el memorial de víctimas de Palacio de Gobierno que en más de una ocasión fue revictimizada por las autoridades de investigación, por lo que solicitó mayor sensibilidad de los funcionarios.

“El Ministerio Público (MP) me dijo, es que usted no me sirve de nada, no me está apoyando porque no me está diciendo lo que me tiene que decir y si es así no me sirve para nada, pero si yo supiera dónde está mi hijo no pido ayuda, voy a buscarlo”, aseveró esa vez.

Jesús Alejandro Guevara Esparza, de 21 años de edad, desapareció cuando se dirigía a su trabajo en Cuautla. Su madre inició la denuncia correspondiente ante el MP que emitió una ficha de búsqueda.

Y aunque ahora ya fue ubicado, hasta el momento no se conoce la verdad histórica de los hechos que llevaron a Jesús Alejandro a permanecer desaparecido durante un año. Ahora espera que sea el próximo 21 de este mes cuando se lleve a cabo la entrega de sus restos.

Como este caso se encuentran el resto de los 11 de Mixtlalzingo, pero también se acumulan los cuerpos de las fosas de Jojutla en el panteón de la colonia Pedro Amaro y en el cementerio de Tres Cruces del poblado de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, además de los restos humanos que han sido hallados en fosas clandestinas en otros puntos de la entidad.