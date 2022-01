Sigue el desorden, sin padrón de tianguistas en Xoxocotla

Siguen sin saber si hay o no padrón de comerciantes del tianguis dominical de Xoxocotla, dio a conocer Raúl Leal Montes, quien reconoce que van muy lentos para poner orden y medidas sanitarias, en este el tianguis más grande del estado de Morelos, donde se han dado cuenta que no hay control e incluso han encontrado resistencia a que se ponga orden.

El concejal del municipio indígena de Xoxocotla, advierte que ante el retraso en el proceso de la entrega recepción de la administración pasada, tras los lamentables hechos que cobraron la vida del presidente municipal, Benjamín López Palacios, los trabajos para organizar y poner orden en el “tianguis dominical” reconoce que van muy lentos.

“Estamos tratando de ver algunas cosas, porque se le debe de dar un plus a ese tianguis, sobre todo con las condiciones sanitarias que se tienen que atender” dijo Raúl Leal, regidor en quien cayó la responsabilidad de organizar el tianguis más grande que tiene el estado de Morelos en el que a casi un mes de haber tomado el cargo han enfrentado una serie de problemas, especialmente el homicidio del presidente, no se ha podido avanzar, se va un poco lento porque efectivamente también de las cuestiones de la entrega-recepción no se ha concretado y queremos ver hasta dónde llego el trabajo de la administración pasada, para ponerlos al corriente”.

Pero por todos los movimientos que se han visto en las últimas semanas han encontrado que no se han atendido muchas cosas de la organización: “al final de cuenta nos damos cuenta que el tianguis no hay un control, no podemos asegurar si son 500 o mil tianguista que se instalan junto a la carretera de Alpuyeca-Jojutla en Xoxocotla.

“No sabemos si hay un censo o un padrón, porque no han entregado nada, y no quisiéramos afirmar que no hay nada, porque hasta ahorita no nos han entregado nada” por lo que están esperando que los concejales anteriores hayan cumplido con su trabajo.

Hasta ahorita muchos de los tianguistas no saben ni donde están arados, y llega mucha gente un fin de semana y no se les vuelve a ver en el mismo lugar, hábilmente se cambian y cambian su giro. Y por eso se está empezando de cero a levantar un padrón de tianguista.

Reconoce que en medio del desorden, hay otro problema de inseguridad, por lo que están pidiendo que se habrá un pasillo entre los tianguistas que permita el paso de las personas que acuden sin que tengan que caminar sobre la carretera, ya que no quieren registre un accidente por la imprudencia de comerciantes y peatones.

“Buscamos poner orden” y que se libere el derecho de vía para los automovilistas que circulan de Jojutla Alpuyeca y de Alpuyeca a Jojutla y no queremos que esto suceda en el municipio.

Reconoció que no ha habido acuerdo de cabildo para cobrar a los tianguistas que son de Xoxocotla menos que a los foráneos: “estamos trabajando con las cuotas de cobro de piso como se tenían en la pasada administración”.

También reconoció que hay gente que no le ha permitido que se haga el cobro de piso, y se están checando esos detalles y se está viendo de tal forma que se puedan organizar con la gente, para esto se programa ya una asamblea con los tianguistas para tomar acuerdos y ver este tipo de problemas.