Protesta en el Ayuntamiento del municipio indígena de Xoxocotla, Xóchitl Toral López, sobrina del presidente municipal que fue asesinado, Benjamín López Palacio, denunció que le han negado el apoyo para el pago de los gastos funerarios y le están negando un sueldo por presidir el DIF Municipal, además de que no están respetando el tabulador de sueldos, por lo que se están asignando de acuerdo a la cuota que dan, por lo que mucha gente ésta quedando fuera.

En el centro de la plazuela, sede del gobierno municipal indígena, llamó la atención a todos lo que se encontraban presentes para manifestarse cansada de la situación que se ésta viviendo, levantó la voz para rechazar que sea una traidora a la ideología de sus tíos, Juan y Benjamín López Palacios, y cuestionó a quien le duelen más estas pérdidas, si a su familia o a las personas que acompañaron las campañas.

Refirió que su tío, Benjamín López palacio fue asesinado a las 3 de la tarde y a escaso un mes la Sindico en funciones de presidenta Silvia Herrera, el día 12 de febrero le aseguró que ya había acuerdo para apoyarlos con los gastos y es la fecha en la que solo le dan largas: “Quién vio a cómo quedó saben que le tuvieron que hacer reparaciones en la cabeza, era su presidente, no sé qué está pasando”.

Reveló que incluso son víctimas de amenazas y extorciones telefónicas, y los integrantes del cabildo saben lo que ésta pasando. Ahí mismo relévelo que ya hablo con el tesorero municipal el señor Emilio y la respuesta no fue lo que esperaba, ya que incluso le negó el pago del sueldo de su tío, para enfrenar algunos pagos, y lo que le dijo que no contara con ello ya que su tío había pedido un prestamos de 40 mil pesos para la toma de protesta y después solicitó otros 50 mil pesos. Sobre esos gastos advirtió que o no fue dinero que usara para cosas personales, fueron para gastos de su administración, dijo indignada por las condiciones que se presentan para su familia.

También denunció que no se ésta respetando el tabulador que se hizo para el proyecto de gobierno de los López Palacio, ya que a las personas de tercer nivel, les pretenden pagar sueldos de 2 mil 500 pesos mensuales: “Hoy vengo a levantar la voz como familiar de Benjamín López Palacios, porque no voy a seguir pidiéndole a alguien lo que por derecho corresponde”

Advirtió de la necesidad de acudir a otras instancias, dijo molesta y a rechazar que este pidiendo un sueldo de 50 mil pesos, porque sabe que no puede ganar más que un regidor, pero sin merecer un sueldo justo, porque gasto y trabajo en las dos campañas: “yo también me partí la madre y le aposté a Juan, cuando mucho de los que están aquí no, di dinero y esfuerzo y sacrifique a mi familia” dijo al dar a conocer que es madre de dos niños.

En entrevista después de su enérgica y reveladora manifestación, dijo que son más de 60 mil pesos de los gastos funerarios, y son gastos que les tienen que cubrir y acudió a pedir el apoyo ya que en su familia también han sufrir sufrido amenazas y extorsiones, entre otras situaciones adversas y tampoco resuelven lo que va a pasar con ella, ya que la presidencia del DIF le han dicho que es un puesto honorifico y ella necesita ganar un sueldo.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter