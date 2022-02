Gobierno municipal de Xoxocotla sigue sin recursos

El Secretario del gobierno municipal indígena de Xoxocotla, Manuel Alejandro Jiménez Ponciano, empático por lo que atraviesa la familia de Xóchitl Toral López, por el artero asesinato del presidente municipal, Benjamín López Palacio, que no solo retraso la entrega recepción, como ha retrasado la entrega de la partida presupuestal, dijo al asegurar que ella es parte fundamental del equipo y lo seguirá siendo.

Pese a la negativa de dar declaraciones Silvia Herrera Rivera, síndica municipal con funciones de presidenta provisional, quien incluso rechazó conocer quién es el tesorero de la actual administración, el secretario municipal, no solo se manifestó empático con Xóchitl Toral López: “entendemos qué es una situación muy complicada, muy difícil y créame que a todo el equipo nos duele, desgraciadamente la burocracia y la situación administrativa en las que hemos caído no ha permitido avanzar y atender ese problema”

“La primera fue con el sensible y terrible asesinato de nuestro compañero y presidente municipal Benjamín López Palacios y segundo que derivado de la falta de voluntad del presidente del consejo de la administración anterior, Leonel Zeferino Díaz, se vino retrasando con más días el proceso de entrega recepción y se necesitaban documentación para abrir la cuenta pública, para llevar a cabo todos los procedimientos y hemos venido arrastrando una situación que a pesar de que hay un recurso asignado, no hemos podido tener acceso a él, ya que eso se ha estado limitando a una situación administrativa y burocrática y eso conlleva no solo a la falta de apoyo a la familia, a tener que conseguir recursos para dar servicios.

Consideró relevante que todos lo que van a formar parte de este equipo tienen la obligación de apoyar, por la oportunidad que les brindo de ocupar un espacio: “lo único que podemos hacer es honrar su memoria”, dijo al reconocer que en estos momentos el problema es que no tienen acceso al recurso, situación que esperan solucionar máximo esta semana, porque es la misma situación que ha pasado con diferentes áreas, la de bienestar, el servicio de la recolección de basura, han solicitado presupuesto en Banobras para que las cosas avancen. Reveló que desde conseguir mil pesos para una camioneta que va a recoger la basura, que no soluciona el problema, pero que permiten mejorar las condiciones que se tienen.

En torno a la protesta de Xóchitl, dejo claro; “Nosotros la consideramos y creemos que es parte fundamental del equipo, y va a tener aquí su lugar, seguro, lo que hace, por una parte es una llamada de atención, no solo para nosotros, sino para que nosotros podamos llegar y exigir y coordinar las acciones con el gobierno del Estado, para lograr el cometido” dijo al apostar a que se hagan las cosas en forma correcta y cumplir con todo el procedimiento largo y burocrático.

“Nosotros estamos a la disposición de apoyar y desafortunadamente hemos encontrado piedras en el camino, tenemos toda la voluntad para lograrlo y tener el recurso de los gastos funerarios, como ella lo mencionó es poco para todo lo que se hizo y estamos en el proceso de buscar la manera de apoyar directamente a la familia mediante un apoyo que le llegue a la familia y lo puedan utilizar de la mejor manera que les parezca”.

Y reveló que hay en puerta un proyecto para crear la Beca, Juan López Palacio, porque el Licenciado Juan, siempre fue muy empático para las personas que estudiaron y el ingeniero Benjamín, no se quedó atrás él siempre venía y apoyaba que los jóvenes, se trata de una beca para los estudiantes de alto rendimiento académico, proyecto que ésta en proceso de estudio, dijo al reconocer que Xoxocotla necesita más profesionistas.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter