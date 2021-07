[Especial] Rocanrol, un escape de expresión para los jóvenes

El 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock, con el objetivo de conmemorar el icónico concierto Live Aid, evento benéfico al que asistieron más de 75 mil personas y se convirtió en uno de los conciertos más importantes en la historia.

El rock se convirtió en un fenómeno musical que inició en Estados Unidos y muy rápido se extendió al mundo, pues este género musical, fue un escape de expresión para los jóvenes desde la década de los cincuenta.

“El rock and roll fue el detonante para que los jóvenes de la clase media y alta formaran sus propias agrupaciones musicales; más tarde constituyeron la primera generación de rocanroleros mexicanos. Iniciaron sus carreras en concursos de radio y televisión”, escribe Paco López en su libro “Cartografía sonora. Una mirada a la historia del rock en Cuernavaca, 1962 – 2006”.

A finales de la década de los cincuenta, los jóvenes comenzaron a manifestar su interés por el rock, principalmente la música que escuchaban era traída del extranjero a través de vinilos y revistas que traían familiares o jóvenes que tenían la oportunidad de viajar. Así surgen las primeras agrupaciones de rock con la idea de manifestar la libre expresión y rebeldía.

En 1958 surgió la primera banda de rock en la Ciudad de la Eterna Primavera, llamada Los Hound Boys integrada por Wulfrano Ballinas (voz), Rodolfo Becerril Straffon (piano), Jorge Montiel (batería), Rafael Ríos (requinto) y Juan Ríos (bajo).

“Yo tenía como 16 años y se nos ocurrió formar un grupo, que tuvo la virtud de ser precursor del rock and roll. Como jóvenes la idea era hacer música, era lo que sonaba en ese momento, y se nos ocurrió hacerlo así, de manera muy precaria con guitarras muy elementales y equipo muy rudimentario”, comentó Rodolfo Becerril Straffon.

Los Hound Boys resultaron un semillero para otras propuestas musicales, como Los Driffters, Los Black Hands y Spiders. Tiempo después, se suman a Los Hound Boys, Jorge Matar en la batería y Adolfo Girón en la guitarra de acompañamiento y cambian de nombre a Rolly Kings.

El grupo participó en un concurso nacional de Radio Éxitos y entre 60 bandas, resultaron ganadores, lo que les llevó a grabar un disco sencillo de 45 RPM con la disquera RCA Víctor, además de que se abrió la oportunidad de presentarse en foros de la Ciudad de México y tener un alcance nacional. Ese fue el primer registro del rock en Morelos.

“Los únicos grupos visibles eran en la Ciudad de México y se hizo un gran concurso, nosotros ganamos y eso nos dio nombre sobre todo para representar a Cuernavaca, ya que la escena de provincia no era tan conocida”.

Becerril Straffon ha destacado en Morelos por su desempeño en la política, como escritor, catedrático y docente, sin embargo, recuerda con cariño su época como músico en el rock.

“Yo estoy alejado ya de eso, pero en su momento fue algo que disfruté mucho y me sigue gustando. Fue toda una experiencia precursora, sin duda, una etapa muy agradable”.

Otra de las agrupaciones importantes del rock en Cuernavaca, es Evolución que surge en 1971 y a la fecha continúa vigente, este año celebrarán su 50 aniversario, consolidándose como el grupo de rock que ha preservado en la escena musical morelense.

Evolución inició en 1971, y estaba integrado por grandes músicos. Una de las agrupaciones pioneras en la creación de música original en inglés.

"Empezamos en el 71, en una tocada en una maderería conocimos a Ricardo López que venía de la Ciudad de México, nos pareció un excelente guitarrista y que teníamos los mismos gustos musicales, decidimos invitarlo y configurarnos como un grupo de rock y nos incorporamos otros amigos como Guillermo Cinta y Román de León. En esa época éramos estudiantes cada quien en diferentes carreras, y al paso de los años cada quien culminó su carrera y lo combinamos con la música ", comentó Carlos Infanzón voz y guitarra de Evolución.

La primera presentación de Evolución fue el 12 de septiembre de 1971 en el Baile Nueva Onda en Cuautla, fecha en la que también se realizó el Festival Rock y Ruedas de Avándaro, considerado el más histórico del rock mexicano.

En Cuernavaca, el rock se refugió en balnearios, los rockeros alternaron con orquestas, tropilocos y baladistas; muy pocas veces los empresarios se inclinaron por producir un concierto o tocada de rock con buen equipo de sonido, iluminación, seguridad, promoción y un pago decente de honorarios, ya que en ese tiempo las reglas del espectáculo cambiaron y los grupos debían ser multifacéticos, esto es, tocar de todo para agradar al público que los había contratado. Con un panorama desolador y navegando a contracorriente, los pocos grupos de rock de Cuernavaca se organizaron para ofrecer un concierto multitudinario en el Lienzo del

Charro, el 12 de octubre de 1972, logrando reunir entre mil y 2 mil quinientas personas (cifra elevada para un evento de esta magnitud en la ciudad), sin duda, uno de los momentos más emotivos en la historia del rock en esta ciudad, por tratarse de la consolidación de un sueño compartido entre músicos y audiencia, un concierto masivo con una producción acorde a las expectativas del evento", escribe Paco López.

Al respecto, el músico Ricardo López (requinto y vocales de Evolución) comenta: "Trabajamos en el Balneario Apotla mucho tiempo, también en la Ex Hacienda de Temixco. Y había otros espacios para tocadas como La Latinoamericana, el Club de Leones, el Sindicato de Electricistas o el Sindicato de Maestros, había bastantes foros".

Evolución fue el primer grupo en grabar un disco con música original totalmente en inglés, "En 1973, un músico de Cuernavaca, organizó un el Primer concierto de rock original, y tuvimos el gusto de que nos escogerán para alternar con Las abejas, una de las mejores agrupaciones con excelentes músicos. Posteriormente, en 1975 se dio la oportunidad de que grabáramos nuestro disco en Guadalajara, Jalisco, fue de música en inglés y el 80 por ciento era original", mencionó Ricardo López.

A pesar de que el rock en su momento fue censurado y mal visto por la sociedad, los familiares de los músicos morelenses, siempre los apoyaron en su camino.

"Los padres nos decían que podíamos ser lo que quisiéramos, solían decir, 'si quieres ser músico hazlo, pero antes quiero ver un título', nunca tuvimos problemas, pero si era una sorpresa para ellos la novedad del cabello largo y los pantalones acampanados", mencionó Carlos Infanzón. Por su parte Rodolfo Becerril Straffon comentó, "Mi familia siempre fue muy solidaria, en las casas siempre hacíamos tardeadas y mi papá se sentaba en la sala a vernos cantar y bailar, prefería que estuviéramos divirtiéndonos en casa, que haciendo desorden afuera".

Con el paso de los años, el rock en Morelos ha ido evolucionando, surgen agrupaciones que suelen combinar el rock con otros sonidos, unas más se disuelven en el camino y hay quienes perduran en esa lucha y camino prácticamente independiente.

Actualmente, podemos escuchar diversas propuestas, pues en 2015 se dio una gran ola de agrupaciones que destacaron en la escena morelense, una de las más destacadas es Monodram, integrada por Nazario Meshoulam, Agustín Dávalos y Augusto Herrero.

Nazario, recuerda que su influencia por el rock llegó por parte de sus hermanos, quienes eran mayores que él por 12, 10 y 9 años, al ser el más pequeño, siempre buscó la manera de escuchar aquella música con la que creció gracias a ellos.

"Mis hermanos tenían sus CDs en sus cuartos y yo me metía a robarles alguno para escucharlo un rato. El primero que saqué del cuarto de uno de ellos fue el 'Canción animal' de Soda Stereo y me voló la cabeza, de ahí surgió mi interés por estudiar música".

Su primer interés fue la batería, teniendo como maestro a Víctor Castillo del grupo Wamazo. Sin embargo se interesó por escribir canciones y se dio cuenta que la batería no era el instrumento adecuado. Siguió con la guitarra clásica y posteriormente, ingresó a una escuela de música en Ciudad de México, para estudiar formalmente y continuó con la guitarra eléctrica.

"Fue un instrumento que me permitió desarrollar mis ideas. No terminé la carrera por distintas razones, regresé a Cuernavaca y puse un estudio. Después comencé con mi proyecto de música original, Monodram".

En 2012, Monodram tuvo la oportunidad de realizar su primer disco con el sello de Black Stone Records bajo la producción del fallecido músico Rogelio Gómez.

"En aquel momento, hubo la chance de insertarnos en un sello discográfico, ya que tuvieron interés en grupos de Morelos, incluidos nosotros, pero después seguimos de lado independiente y así nos hemos mantenido, ya que no hay sellos discográficos en Morelos, o los que hau son muy pequeños, incluso yo mismo tengo uno, que es dónde hacemos todo".

Trabajar desde el lado independiente, no es hacer música únicamente y es parte creativa que involucra escribir canciones, buscar el sonido, el concepto y mensaje), también requiere un fuerte trabajo de managment.

"Todo es desde nuestra propia iniciativa y aprendiendo en el camino, porque no hay nadie que te diga cómo se hacen las cosas".

Con el paso del tiempo y las nuevas generaciones, la música ha ido evolucionando, actualmente el género de banda, regional mexicano y música urbana es de lo más escuchado a nivel mundial. Muchos consideran que el rock está olvidado, porque las nuevas generaciones no se interesan en este género, sin embargo, todo es parte de la misma evolución, y el rock perdura entre quienes continúan haciendo esa música que tanto aman.

Al respecto, los músicos y ex músicos brindan su opinión.

"No creo que sea una crisis tal cual que el rock no tenga un lugar principal en los medios. Creo que ha cambiado el lugar de este género en la música comercial, ya no es el de mayor interés. Yo doy clases y le pregunto a los más jóvenes qué escuchan y casi nadie escucha rock, es normal, hay generaciones y estoy a favor de la innovación, hay otros sonidos hoy en día. Ahora resulta que los que conocemos de rock tenemos un poco de Cultura cuando en su momento era la música comercial", señala Nazario Meshoulam.

"Tenemos crisis por todos lados, la música también se ha transformado con estas mecánicas de difusión, los conciertos colectivos han alterado la producción y creatividad, pero pienso que todo va a permanecer a pesar de las dificultades que hoy tenemos. Considero que el rock se sigue preservando en sus variantes que es algo bueno para darle versatilidad", mencionó Rodolfo Becerril Straffon.

Asimismo, Carlos Infanzón comentó, "Llamarle rock a algunas cosas que hoy se hacen de este género, no es adecuado, toda vez que a nosotros nos tocó el inicio, y realmente lo que escuchamos ahora es una variante del rock con otro tipo de conexiones y expresiones, es más hablado que cantado y tiene otras características incluso musicales".

Ricardo López expresó "Yo continúo trabajando en esto, la música es mi vida, también doy clases y veo muchos jóvenes que aún se interesan en el rock y realmente están haciendo las cosas bien, además hoy hay más posibilidades de aprender y de dar a conocer la música".

Sin duda, durante más de seis décadas, han existido un sinfín de agrupaciones que han elegido el rock y sus distintas variantes para expresar sus ideas, emociones y opiniones a través de la música, sin embargo, han sido pocas las que realmente se toman en serio el trabajo con gran profesionalismo para tener grandes logros y destacar no sólo en el estado sino a nivel nacional e internacional.

Está claro que el rock sigue vivo a través de grandes músicos que continúan en la escena y a aquellos que en su desempeño como maestros transmiten ese gusto a sus alumnos.