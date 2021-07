Caifanes es una banda que perdura

Caifanes es una banda con más de 30 años de trayectoria, que ha regalado al público un sinfín de éxitos musicales que continúan vigentes con el paso de los años.

Después de una larga ausencia de los escenarios por la difícil situación con la pandemia, Caifanes se prepara para realizar dos conciertos en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, los próximos 23 y 24 de julio, en modalidad de palcos privados, reactivando sus presentaciones y el contacto con su público, pues anteriormente se presentaron en este mismo lugar pero en formato de auto concierto.

"Esta vez ya no va a ser con los autos cómo fue en los primeros tres conciertos que hicimos hace unos meses, sino que será en palcos, algo que nos parece mucho mejor porque se siente más a la gente, porque eso de ver puros coches en frente de uno desde el escenario es un poco extraño (risas). Esto de los palcos, ya lo hicimos en Monterrey y resultó muy bien, nosotros estuvimos muy a gusto arriba del escenario y el público también lo disfrutó, espero que la gente nos acompañe, es una manera de estar en un concierto, pero guardando la sana distancia, ya que sólo estás com tu familia o amigos, los palcos son de seis a ocho", expresó Alfonso André, baterista de Caifanes.

Por fin la agrupación ha retomado su gira, durante julio, agosto y septiembre, llegando a distintos escenarios para deleitar al público con su música como lo han hecho desde hace más de 30 años.

"Volver a los escenarios fue una bendición, para nosotros fue muy duro estar más de un año sin poder estar arriba del escenario, no digo que estuvimos encerrados porque gran parte del tiempo si, pero también tratamos de hacer algunas actividades. Lo más difícil fue estar lejos de los conciertos presenciales, sin sentir el cariño de la gente, la entrega y la energía. Personalmente, yo me refugié en la música para llevar esta ausencia de conciertos, hice colaboraciones a distancia con distintos músicos y fue lo que me mantuvo sano de la cabeza, porque siempre hay que buscar el lado luminoso de las cosas, por más tremendas que sean. Todas esas colaboraciones pueden verlas a través de mi canal de YouTube".

Alfonso André cuenta con una amplia trayectoria como músico, además de ser parte de Caifanes, ha integrado agrupaciones como La Barranca y Las Insólitas Imágenes de Aurora, pero también cuenta con experiencia como músico solista. A través de los años y su experiencia en la música, ha visto la evolución que el consumo de la música ha tenido, con los cambios de formato que han surgido durante las distintas décadas.

"Soy de otra época, ya tenemos muchos años de carrera y muchos años en este planeta, y me tocó otra forma de consumir la música, me acuerdo mucho de los vinilos, que esperabas meses a que saliera el disco de tu artista preferido, estabas juntando dinero y ya que lo tenías en tus manos, ¡uff! lo disfrutabas muchísimo, el abrir el disco, olerlo, leer todos los créditos y ponerlo de un lado y otro hasta que se gastaba.

