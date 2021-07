Carmen Ruiz homenajea la música Latinoamericana con su EP "Legado"

Después del gran éxito que tuvo con su álbum "Herencia", la cantautora mexicana Carmen Ruiz continúa con el homenaje a la música Latinoamericana con el lanzamiento de su EP "Legado", que ya está disponible en plataformas digitales. Además se prepara para volver pronto a los escenarios.

"Este EP nace nuevamente gracias a la invitación de Radio Educación, de Ricardo Montejano para realizar una segunda parte de 'Herencia', porque todos nos quedamos picados con el repertorio latinoamericano que es muy extenso", expresó Carmen Ruiz.

En este EP, Carmen está acompañada por el músico e ingeniero en audio Juan Pablo González, e incluye las canciones "Bonita", "¿Y tú qué has hecho?", "Gracias a la vida", "Pero no te extraño" y "Volver".

"Esta ocasión invité a mi amigo Juan Pablo González, que es quien me acompaña ahora a grabar estas canciones. La premisa fue recurrir a aquellas canciones que fueran muy cercanas a nosotros, no solamente como músicos, sino en nuestra historia personal, basándonos en qué escuchamos en la casa de los abuelos, en nuestras casas o que nos cantaba alguien cercano que nos movió y nos hizo sentir algo".

Fue así como Carmen y Juan Pablo hicieron una lista de 10 canciones cada quien, para después ver cuáles coincidían y llegar a los cinco temas que conformarán este EP.

"Cada uno hizo una lista de 10 canciones y en el primer ensayo, nos vimos para comparar y teníamos algunas en común como 'Gracias a la vida', 'Bonita' y 'Volver'. Y las otras dos, eran canciones que son más mi repertorio de vida, a Juan Pablo le agradó la idea y se encargó de los arreglos de piano, y lo empujé un poco a que cantara conmigo, él no estaba muy seguro de querer hacerlo pero al final fue algo que disfrutamos mucho, y ahora lo compartimos con el público para que lo disfruten igual".

Con el lanzamiento del álbum, se estrenó también el video del tema "Gracias a la vida", una canción muy importante y representativa del folklor chileno.

"El video se grabó durante la sesión de grabación del EP, mi amigo Camilo Castaño fue quien levantó las imágenes, y no fue algo súper planeado, de hecho lo vi unos días antes y le platiqué de la grabación y si tenía chance de ir para tener unas imágenes y llegó justo en la última canción que fue 'Gracias a la vida'. Fue un momento muy íntimo y bonito, de comunión con la gente que estaba ahí, es una canción que yo quería impregnarle ese estilo de carta de despedida, fue una de las últimas canciones que hizo Violeta Parra y yo sentí la responsabilidad de plasmarla con esa melancolía y tristeza, pero hoy en día es una canción con otro sentido, después de lo que ha pasado el mundo y la sociedad".

Carmen Ruiz está muy contenta por realizar este homenaje a la música latinoamericana y darle voz a canciones que han marcado la historia de diversos países, además de llevarlas a las nuevas generaciones que han seguido su carrera.

"El cancionero latinoamericano es muy extenso, tenemos demasiado folklor en nuestras raíces y se ha complicado el elegir unas canciones y dejar fuera otras, pero como decía mi abuela 'Hay más tiempo que vida' y ojalá se puedan hacer más canciones y compartirlas con todos".

Próximamente, Carmen lanzará el video oficial de la canción "Pero no te extraño", donde trabajará con talento de distintas partes de América Latina.

"El video lo haremos en conjunto con Sebastián Monsalve Rivera, un importante cineasta de Ecuador. Y estoy muy emocionada porque tendremos una gran producción con personas de vestuario de un país, zapatos de otro país, un ballet folklórico de otro lugar, un maquillista de otro parte de Latinoamérica. Será algo colaborativo con gente de todas partes del continente y es muy bonito hacer esto, además es una canción fuerte e intensa que hace alegoría al folklor de nuestro continente para cerrar el proyecto con broche de oro".

Con la pandemia, Carmen no ha podido realizar ningún concierto, sin embargo, se prepara para volver a los escenarios el próximo 24 de julio con un concierto muy especial en el Foro del Tejedor en la Ciudad de México.

"Andaba un poco renuente con presentarme en vivo, aunque extraño mucho el calor del público, pero me daba un poco de miedo la situación, también la responsabilidad que tiene uno como artista de convocar a la gente, esas cosas me parecían muy delicadas. Pero aprovechando que la vacunación va avanzando y las situación mejora, estaré en el Foro del Tejedor porque creo que ya me estoy oxidando en esa parte y necesito del calor de la gente, y de poder compartir un momento de comunicación con estas canciones que son tan allegadas a nuestros corazones. Voy a interpretar gran parte de todo mi repertorio y será un honor que la gente me acompañe, también será en formato virtual para quienes no puedan asistir".

Los boletos para el concierto presencial y para la modalidad virtual, ya están a la venta a través de la página web de el Foro del Tejedor.

Además de este concierto, Carmen ya prepara el lanzamiento de temas inéditos de su autoría para seguir mostrando su gran talento.

"La pandemia ha sido un momento difícil para todos, pero me ha ayudado mucho a enfocarme y a seguir haciendo cosas para poder compartir. Ya tengo una canción grabada, y será una probadita de mi nueva música y lo más cercano a mis composiciones, esta la presentaré en agosto o septiembre. Y para antes de que termine el año, lanzaré dos más de mi nuevo disco como compositora".

Asimismo, espera que la situación de salud mejore pronto, para comenzar una gira por la República Mexicana y llevar la música a de "Herencia" y "Legado", así como sus propias canciones, a cada rincón del país.

