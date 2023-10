Reubican las primeras nueve tumbas en el Panteón de la Paz

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos de Cuernavaca, Omar Israel Albavera Vázquez, confirmó la reubicación de nueve tumbas asentadas en la franja de peligro del Panteón de La Paz, con el propósito de evitar cualquier incidente durante el Día de Muertos.

Después de que el paredón de este campo santo sufriera un fuerte deslave en septiembre del 2022 y representara un peligro mayor, la presidencia municipal determinó reubicar los cuerpos para que sus seres queridos tuvieran un lugar donde visitarlos.

Destacó que las tumbas se encontraban en la sección uno y dos del Panteón de La Paz, por lo que se tomó la determinación de reubicarlas entre las secciones cuatro, seis y 10, con el propósito de salvaguardar la integridad de los visitantes.

“Se depositaron en varias secciones del panteón, los familiares tienen muy bien identificada cuál es la zona, y posteriormente haremos otra reubicación fuerte, estamos haciendo todos los trámites, estamos contactando a los familiares, este mes de noviembre estaremos llevando ya un número de reubicaciones importantes”, explicó el funcionario.

Asimismo, Albavera Vázquez llamó a toda la ciudadanía que visitará a sus seres queridos en este panteón a que acaten las indicaciones de Protección Civil, ya que el terreno todavía cuenta con ciertos riesgos e inestabilidad, por lo que la sección uno contará con sellos de restricción.

“Respeten el área restringida que está en la zona oriente, lo que está en la sección uno y tres tumbas a lo largo de toda la cara poniente del panteón, por favor no crucen las cintas, respeten las indicaciones del personal, de protección civil, de seprac; cuando ponemos cintas y pedimos que no pasen, no significa que sea un reto, solamente no pueden pasar”, hizo énfasis el secretario.

Aunado a ello, el funcionario explicó que de haber tumbas donde el acceso se encuentra restringido, las familias podrán colocar veladoras en el área común del camposanto, y podrán disfrutar las diferentes actividades alusivas al Día de Muertos que se tienen preparadas para esta celebración.