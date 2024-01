Regreso a clases UAEM: Simbólica vacunación contra el Covid-19

El 29 de enero, los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) regresarán a clases presenciales. En ese mismo día, dará inicio la jornada de vacunación para la comunidad universitaria en el campus Chamilpa. La matrícula de la universidad asciende a 15 mil alumnos, y se comenzará con la aplicación de 500 dosis de la vacuna cubana Abdala lo que implica una campaña simbólica.

Campaña en evaluación

Alma Delia Adame Arcos, secretaria general de la UAEM, anunció que en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se realizará una campaña de vacunación para proteger a los estudiantes del Covid-19. Inicialmente, se dispondrán de 500 dosis, y se evaluará la cantidad necesaria para los días siguientes de la campaña.

“Para empezar llevarán 500 dosis, claro que es insuficiente para la cantidad de alumnos que hay, pero van a trabajar toda la semana, iremos evaluando junto con el IMSS”.

Vacuna contra la influenza

Además de la vacuna contra el Covid-19, el personal de salud también ofrecerá dosis contra la influenza, dado el riesgo que representa esta enfermedad en la temporada invernal.

Supervisión y seguridad

El área médica de la UAEM supervisará la administración de las vacunas, asegurando que se sigan los protocolos adecuados y que las dosis no estén caducadas.

La vacuna está destinada a personas que no se han protegido contra estas enfermedades en el último año y no provoca síntomas de influenza o Covid-19, ya que contiene fragmentos del virus inactivado. Se recomienda a aquellos con fiebre no vacunarse por razones de seguridad.





¿Es obligatorio el uso de cubrebocas?

Como parte de las medidas de seguridad en materia de salud, Adame Arcos señaló que el uso de cubrebocas de momento no es obligatorio, pero dentro de las unidades académicas se sugiere usarlo.





Hasta que las autoridades de salud pública nos hagan saber que es una contingencia más grave vamos a implementar el uso obligatorio





La recomendación de la dirección central es extremar precauciones en los salones de clases, laboratorios, centros de cómputo.

La secretaria general destacó que estas medidas de precaución son muy importantes, especialmente luego de un periodo de vacaciones en que la población estuvo expuesta a aglomeraciones.