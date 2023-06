Regidora pide castigo a responsables de colapso en Paseo Ribereño

A un año de la caída del puente colgante del Paseo Ribereño, la regidora de Cuernavaca Patricia Torres Rosales llamó a la Fiscalía Anticorrupción a realizar las investigaciones para castigar a los responsables.

El 07 de junio del 2022, Torres Rosales sufrió una fractura que la dejó incapacitada por seis meses, tiempo en el que Ximena Román (su suplente) tomó el cargo.

La regidora mencionó que hasta el momento no tienen claro quiénes son los responsables, a pesar de que en la carpeta de investigación se integró a dos funcionarios, pero por la presunción de inocencia no se han difundido.

Asimismo, reiteró que la audiencia de formulación de imputación que tendría lugar el pasado 27 de abril fue cancelada; a más de un mes no son llamadas para una nueva fecha.

A la par, no ha recibido la indemnización económica ni la cantidad de gastos médicos.

"Hasta el día de hoy no he recibido un peso del ayuntamiento, ni nada, a pesar de que en esos momentos no tenía ni para comer ni para un medicamento y siendo funcionaria y teniendo mi trabajo, y que ese accidente fue en horas de trabajo", explicó.

Cabe mencionar que Patricia Torres interpuso una denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), pues señaló que sus derechos políticos fueron afectados, a lo que el resolutivo fue dado a razón de la funcionaria; ahora se encuentra en espera del pago de salarios caídos, y la no cancelación de seguridad social, así como, la anulación de la licencia sin goce de sueldo que supuestamente le obligaron a solicitar.

El mismo alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado evidenció que existía alguna clase impunidad y omisiones por parte de la Fiscalía Anticorrupción, además de señalar que el Ministerio Público no estaba preparado para realizar la audiencia.

"Seguramente la hay, hemos presentado más de 30 denuncias y ninguna de estas ha avanzado, entonces hay omisión, negligencia y todo lo que queramos agregarle, incluso pudiéramos hablar de una protección a quiénes podrían ser responsables y no están siendo juzgados", mencionó Urióstegui Salgado.









