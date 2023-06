Hace un año se cayó el puente del Paseo Ribereño

El pasado 7 de junio de 2022 el Ayuntamiento de Cuernavaca invitó a la prensa, incluyendo a El Sol de Cuernavaca, para ser parte de lo que sería la reinauguración del Parque Barranca de Amanalco o también conocido como Paseo Ribereño, esto tras los daños que obtuvo la tras el sismo de 2017.

El evento de aquel día arrancó a las 11:30 horas y en el lugar estuvo:

La regidora Patricia Torres Rosales.

La regidora Wendi Salinas Ruiz.

La regidora Mirna Mireya Delgado Romero

El regidor Fernando Carrillo Alvarado.

La presidenta del Sistema DIF Cuernavaca, Luz María Zagal Guzmán.

Adriana Belmontes, colaboradora de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social.

El secretario de Turismo de la capital, Humberto Paladino.

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstgui Salgado.

Los medios de comunicación documentaron el recorrido que hizo el edil capitalino junto a su esposa y resto de invitados, sin embargo, alrededor de las 12:00 horas un estruendo y gritos de auxilio terminaron con las risas y alegría que había por la inauguración.

Los funcionarios iban caminando por el puente colgante y de pronto había más de diez personas al fondo de la barranca, pues el puente colapsó.

Los lesionados de gravedad fueron:

La regidora Pati Torres, quien fue sometida a cuatro intervenciones quirúrgicas de la extremidad inferior izquierda de su pierna.

La presidenta del Sistema DIF Cuernavaca, Luz María Zagal Guzmán, quien fue intervenida quirúrgicamente tras sufrir una lesión en el fémur.

El regidor Fernando Carrillo Alvarado, quien sufrió un edema cerebral vasogénico nivel 1, fractura de dos costillas, fractura de maleolo interno, esguince cervical y una lesión en la cabeza de cinco centímetros.

Una experiencia que no olvidaré

Fuera de peligro y con lesiones menores estuve yo, Valeria Díaz, reportera de El Sol de Cuernavaca, pues cuando el puente colapsó estaba a menos de un metro del presidente municipal y el resto de personas involucradas en el accidente.

La sensación que tuve al caer a más de tres metros de altura la recuerdo muy bien, fueron instantes seguramente, pero parece que fue eterna la caída, por instinto intenté detener mi descenso y a pesar de que estaba muy cerca del barandal del puente, no pude sostenerme.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Una vez abajo, los gritos de auxilio de la regidora Patricia Torres Rosales y espectadores que no resultaron lesionados se escuchaban por todas partes.

Yo logré salir por mi propia cuenta antes de que llegaran los cuerpos de emergencia gracias a la ayuda de ciudadanos, sin embargo en cuanto pasó el shock y la adrenalina, comenzaron los dolores en la cadera y pierna izquierda. Ya no me pude levantar y tuvieron que ir por mí en una camilla los paramédicos de la cruz roja.

En cuanto me sacaron del parque con mucho cuidado, porque eran muy angostos los accesos al Paseo Ribereño, me subieron a una ambulancia para que recibiera atención en el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) que se encuentra en Plan de Ayala.

El mismo 7 de junio me dieron de alta con el diagnóstico de policontusión en el 80 por ciento del cuerpo. Requerí de la atención privada de un traumatólogo para que le diera seguimiento a la inflación en la cadera por cerca de 15 días, lesión que me imposibilito trabajar y hacer mi rutina durante esos días. En ese lapso de tiempo en reposo, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado me contactó para extender su apoyo en la atención médica.

Luego de la recuperación médica vino el proceso legal, al ser víctima, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción me citó para ser testigo de lo que ocurrió 7 de junio de 2022.

La audiencia se programó para el 23 de abril en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya a las 11:00 horas, sin embargo se canceló porque el Ministerio Público solicitó una nueva fecha, ya que requirió agregar a más personas en calidad de presuntos responsables a la carpeta. Hasta la fecha no hay nueva fecha.