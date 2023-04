Buscan formular imputación a cuatro por caída del puente colgante en Cuernavaca

Cuatro exfuncionarios del Ayuntamiento de Cuernavaca, incluido el exalcalde Antonio “N”, estarían mencionados en la carpeta de investigación por la caída del puente colgante del “Paseo Ribereño”, ocurrida en junio de 2022, afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea. La carpeta ya se judicializó pero tiene “deficiencias”.

“Se judicializó la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Estatal para el Combate a la Corrupción, sin embargo, tiene algunas deficiencias y se ha hecho una prevención que están por subsanar en estos días, en cuanto esté subsanada estaremos en condiciones de llamar a declarar a las personas requeridas”.

La fiscalía no proporcionó domicilios completos de los involucrados, de tal manera que no podrían citarlas. Al ser un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, primero los implicados se citarán para la formulación de imputación, de no comparecer la “cautela” se elevaría entonces a una orden de aprehensión.

En torno a este hecho, cabe recordar que este puente al interior del Parque “Porfirio Díaz”, cayó durante un recorrido por parte de actuales funcionarios municipales, dejando varios heridos, incluidos regidores y la propia presidenta del DIF capitalino.

Al ser cuestionado sobre la situación jurídica del ex edil Antonio “N” quien está en prisión preventiva desde septiembre de 2009, el magistrado presidente dijo que están a la espera de que se resuelvan dos amparos que promovió ante los tribunales federales para evitar la vinculación a proceso.

"Un amparo se resolvió a nuestro favor en donde se respondió que se actuó conforme a derecho, estamos en una etapa de audiencia intermedia”.





Marcos Zapotitla, podría quedar en prisión 30 años

El ex diputado del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, podría alcanzar una pena máxima de 30 años, dijo Luis Jorge Gamboa Olea, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Su proceso se encuentra en audiencia intermedia pero podría acortarse si llegara a aceptar los cargos que se le imputan.

“Eso implica una negociación en la sanción pero también implica, una aceptación en los cargos y en los hechos que le fueron imputados. Si se lleva a cabo el juicio entonces se tienen que desahogar las pruebas. La fiscalía podría ofrecerle hasta 20 años, si el delito lo maneja como violación agravada”.

En septiembre de 2011, el ex legislador acusado de violación, fue vinculado a proceso permaceneciendo en prisión hasta la actualidad. El caso de Marcos “N”, sería el primero político de primer nivel que estaría en esta condición.

Gamboa Olea, dijo desconocer si el ex diputado tiene “privilegios” al interior del Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, pero aclaró, por parte del Tribunal, no ha habido distingo por ser ex servidor público, y es un caso que se ha juzgado con perspectiva de género.

Marcos “N”, fue acusado de violación por parte de una mujer que dijo haber trabajado con él en el año 2020, sin embargo, el diputado siguió en el cargo hasta que fue detenido en septiembre de 2021 tras varias acciones de protesta en su contra, y los reiterados señalamientos de sus homologas en el Congreso local.