Cuauhtémoc Blanco dejará el cargo en medio de una crisis de inseguridad

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo está a unas horas de separarse del cargo para ir a buscar la diputación plurinominal federal por Morena, sin embargo, dejará en una grave crisis de inseguridad en el estado, con un incremento del 88 por ciento en los homicidios dolosos y un 833 por ciento en el delito de extorsión.

Roberto Salinas, director del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas, recordó que una de las promesas de campaña de Blanco Bravo en 2018 fue brindar mayor seguridad a los morelenses.

“Hoy la realidad es diferente, hoy nos parece que la ciudadanía vive con más temor, al menos en Morelos”.

De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Morelos registra más de 6 mil 460 muertes violentas durante lo que va de la administración actual.

“Un dato que puede ser el ejemplo es que de 2018 al 2023 el caso del homicidio doloso creció un 88 por ciento y el caso de la extorsión incrementó 833 por ciento; es decir que no sólo no se disminuyó la inseguridad, sino todo lo contrario”, dijo Roberto Salinas.

El centro de investigación que representa tiene reporte de que al menos 43 mil 749 morelenses han sido víctimas de algún delito en el actual sexenio.

El estado de Morelos concluyó el 2023 como el peor año en materia de seguridad durante la administración de Blanco Bravo, posicionándose en el lugar 10 a nivel nacional con mayor número de comisión de delitos, mientras que en el primer trimestre de 2024 ya suman más de 400 homicidios dolosos en la entidad.

Estrategia de seguridad en Morelos es nula

El investigador mencionó que esto es producto de una nula estrategia de seguridad, lo que ha llevado a años perdidos en este y otros rubros por parte de la actual administración.

“Nos parece que esto se debe a una nula estrategia o una nula capacidad de la administración, de poder dialogar y trabajar con los municipios y con la ciudadanía; no hubo trabajo, no hubo diálogo, no hubo manera de escuchar de qué manera se tiene que corregir, desafortunadamente fueron seis años pérdidas en materia de seguridad y esperamos que eso pueda cambiar en la siguiente administración”.

Este 4 de abril inicia la licencia que solicitó el gobernador Cuauhtémoc Blanco para separarse del cargo. Se prevé que retome sus labores como titular del Ejecutivo una vez que concluya el periodo electoral, el próximo 3 de junio.