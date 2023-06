Regidora de Cuernavaca alza la mano para el 2024

La regidora de Cuernavaca Patricia Torres se dijo capacitada para buscar una candidatura a la alcaldía, a una diputación o una senaduría, pero el tiempo lo decidirá.

Cuestionada sobre sus aspiraciones políticas, la funcionaria señaló que primero quiere recuperarse al cien por ciento de salud, tras el accidente que sufrió el año pasado en la caída del puente del denominado Paseo Rivereño.

"Ahorita mi preocupación es terminar bien esta administración y hacer bien mi trabajo", dijo.

Indicó que aún no es tiempo de tomar ese tipo de decisiones, sino de cumplir con el encargo de regidora, y criticó a quienes descuidan sus funciones por adelantarse a los tiempos.

Patricia Torres, dijo que no busca a la fuerza un cargo de elección, ni se aferra a la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca, "a donde Dios me diga que sirva, ahí serviré, si es la diputación local, si es la federal, ahí voy a estar".

Agregó que conoce las necesidades que tiene la ciudadanía de Cuernavaca, por lo que se dijo capaz para ocupar otro cargo.

"Me siento capacitada para cualquier cosa, para la alcaldía, para la diputación federal, me gustaría seguir trabajando, me gusta y lo voy a hacer desde donde esté", resaltó.

Finalmente, Patricia Torres indicó que Cuernavaca, el estado y el país están listos para ser gobernados por una mujer, y aseguró que el proceso electoral lo ganará Morena.