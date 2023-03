Por Semana Santa, 49 mil integrantes de la UAEM tendrán vacaciones

Este viernes 31 de marzo más de 49 mil integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) saldrán a vacaciones de Semana Santa, así lo confirmó el secretario Académico, Mario Ordóñez Palacios.

El regreso a clases será el 17 de abril, por lo que, para el periodo vacacional se dispuso un programa de resguardo de las instalaciones, con el fin de que los “amantes de lo ajeno” no logren afectar el patrimonio universitario.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

“El inicio oficial de las vacaciones es el día lunes 3 de abril y regresamos el 17, son aproximadamente seis mil trabajadores, y poco más de 40 mil estudiantes de los diferentes niveles como educación media superior, superior y posgrado. En el caso de algunos centros de investigación los alumnos vendrán”, mencionó Ordóñez Palacios.

Cada uno de los edificios de la máxima casa de estudios contará con un guardia de seguridad, que deberá garantizar que no se generen robos, además, el personal de la Coordinación de Asistencia y Protección Civil establecerán guardias.

Ordóñez Palacios dijo que una de las constantes durante los periodos vacacionales es el robo de cables, “sobre todo en los edificios nuevos que todavía no están habilitados y que no se tiene un guardia todo el tiempo, se les dará prioridad en todas las áreas, no sólo en algunas”.

Exigen mayor seguridad para la UAEM

El pasado miércoles 29 de marzo integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), entregaron al Ayuntamiento de Cuernavaca un oficio para pedir mayor seguridad afuera de las unidades académicas, por lo que el Ayuntamiento respondió respaldar la solicitud, dados los constantes actos delictivos en el lugar.

Se prevé que sea el propio rector quien está buscando una reunión con el presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, para tratar también esta solicitud que preocupa, ya que se dieron robos, asaltos e “intentos de secuestro”, según la propia FEUM.