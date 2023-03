Ajustarán horarios del transporte público en la UAEM

La demanda de estudiantes y trabajadores de la Universidada Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que utilizan el servicio de transporte nocturno “directo” es mediana, sostuvo el coordinador de Protección y Asistencia, Cuauhtémoc Altamirano Conde.

Por esta razón, ajustarán los horarios de salida del Campus Chamilpa, así como, podrían ampliar las rutas a otras unidades académicas.

“Este programa no está limitado exclusivamente para el Campus Chamilpa, veremos la posibilidad de reunirnos con otros permisionarios en donde viaje la comunidad universitaria, para que en determinadas horas puedan brindar el servicio únicamente para ellos”, contó Cuauhtémoc Altamirano.

Una de las modificaciones sería a la Ruta 10, que corre hacia las unidades académicas ubicadas en la zona de Volcanes como la Facultad de Medicina, Nutrición, Enfermería, Comunicación Humana, entre otras.

Además, el programa piloto “Ruta Segura”, tendrá algunos ajustes una vez que el personal y alumnos regresen de vacaciones de Semana Santa.

Por lo pronto, se desarrolla en el Campus Chamilpa con la Ruta 1 y la Ruta 13, que salen de la parada del banco Santander (dentro del campus) hacia Chipitlán para llegar a Tizoc, sin subir pasaje, hasta que los estudiantes y trabajadores lleguen a ese punto.

“Este programa piloto en donde se incluye una unidad de la Ruta 1 y una de la Ruta 13, que empezó el martes pasado se aplicó desde la parte del Santander, para efecto de esperar a que los alumnos y trabajadores aborden, estamos pendientes en la hora señalada que es las 21:00 horas, incluso esperando un poco más de tiempo”, explicó.

Sin embargo, la demanda no es la esperada, se tenía previsto que por lo menos 40 personas la abordarán, pero esto aún no sucede. Esto, lo atribuyen a que muchas de las facultades académicas ya no tienen clases.





