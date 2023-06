Pescadores y ejidatarios padecen la falta de agua por calor y estiaje

Pescadores de la agrupación “Los Dos Lagos Coatetelco y el Rodeo” estiman que la presa El Rodeo y la Laguna de Coatetelco se encuentran a un 50% de su capacidad, así lo manifestaron a través de su representante Abel Galicia Santana; ejidatarios y usuarios del agua de la presa señalan que en las últimas semanas el vital líquido ya no llega a aproximadamente 300 hectáreas de cultivos de riego.

El prolongado estiaje, las altas temperaturas que se registran y la falta de captación de agua, han causado una crisis de agua que está afectando la producción agrícola, advierten ejidatarios del municipio de Miacatlán; los productores denuncian que el bajo nivel de la presa impide que llegue el agua a los campos “El Llano”, entre otros campos del ejido de Miacatlán.

Son aproximada ente 300 hectáreas de cultivos de caña que se dejaron de regar porque el agua que corre por los canales ya no llega a este extremo de la zona, esperaban que los cultivos no se viera tan afectados con la llegada de las lluvias que esperaban entre mayo y junio.

Para el comité de la asociación de usuario “El Vaso el Rodeo”, que tienen la concesión de la presa, el problema fue que por la reparación de las fugas de agua y las escasas lluvias del año pasado no se logró captar el agua suficiente en la presa que abastece a los ejidos de Mazatepec, Coatetelco, la Pequeña Propiedad y Miacatlán.

La presa fue diseñada para almacenar hasta 28 millones de metros cúbicos de agua, es la más grande de Morelos, y no esperaban que se registrara fugas al subsuelo, que solo permiten una captación de 18 millones de metros cúbicos. Con el agua que recibe del canal los "Los Perritos", que tiene una longitud de 6.7 kilómetros y se abastece del río Tembembe, se estima que el año pasado se almacenaron alrededor de 15 millones de litros de agua, por lo que no alcanzo para cubrir las mil 300 hectáreas de riego.

Abel Galicia Santana, representante de los pescadores de "Los Dos Lagos", expusó que la presa está en un 50% de su capacidad, aunque reconoció que El Rodeo tiene una entrada de agua y se espera que se pueda aumentar su nivel en cuanto empiecen las lluvias; también comentó que este año no se detectaron fugas, pero ya son tres años en los que no se logra recuperar el nivel de agua que debería tener y el volumen influye mucho en la producción de mojarras, por lo que ya no hay mucho que pescar aun cuando este año han sembrado alevines.

Galicia Santana señaló que el nivel de la Laguna de Coatetelco sigue en descenso, y las riberas por el lado del muelle se vieron seriamente afectadas con rellenos de escombros colocados con el objetivo de poner a salvo la palapas de una inundación como la que sufrieron en el 2017.

Los pescadores estiman que esta histórica laguna esta cuando mucho al 50% de su capacidad; agregaron que ya ha dado muestras de que esta enferma y prueba de ello es la invasión de algas, el agua esta muy turbia y la pesca es muy escasa. Otro problema que tienen en puerta es la rehabilitación de la planta tratadora de aguas residuales, temen que las aguas tratadas arrojadas a la laguna afecte la pesca en este lugar y termine con la actividad económica de más de un centenar de familias.









