Pendiente juicio político contra consejeros del Impepac

Continúa en análisis el tema del juicio político hacía las y los consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) por parte de los diputados locales, luego de que fue abordado en la última sesión ordinaria. Así lo informó la legisladora Andrea Gordillo.

En entrevista para El Sol de Cuernavaca, la diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que es un tema complejo en el cual se debe de profundizar, pues está de por medio un aumento considerable en esta prestación, más aún con los complicados años financieros que vive el organismo electoral local.

Mencionó que ante esto, el Poder Legislativo se mantiene neutral, por un lado está el considerable incremento denominado como “haber”, sin embargo, no pueden juzgar sin estudiar las condiciones del mismo, y entonces sí estar en la posibilidad de emitir un veredicto.

“Es un tema que debemos de profundizar, que no debemos de dejar al aire, porque no podemos permitir que se aumenten los sueldos de la manera en que se hizo, pero tampoco podemos juzgar si no estudiamos o analizamos el tema con detalle”, externó la integrante de la 55 legislatura.

De igual forma, señaló que en caso de que existan, no permitirán las ventajas políticas o el aprovechamiento por parte de las y los funcionarios electorales del estado de Morelos; de comprobarse serán las autoridades correspondientes las que juzguen.

“Hoy debe de ser un estado de derecho, hoy debemos de actuar conforme a la Ley y si se cometió alguna ilegalidad pues las autoridades correspondientes deberán de juzgarlo”, apuntó Andrea Gordillo.

La diputada local Andrea Gordillo informó que sigue en análisis por parte de los congresistas el tema del juicio contra las y los consejeros tras la aprobación del "haber de retiro"

Fue el pasado 20 de junio que el “Colectivo Cuernavaca” (presidido por Francisco Radilla Corona) presentó la solicitud de juicio político luego de que en sesión extraordinaria celebrada en abril del presente año, las y los consejeros que conforman el IMPEPAC se auto aprobaron este millonario bono para su retiro, el cual consta de tres meses de salario por cada año.

Finalmente, Andrea Gordillo manifestó que dada la premura que existe en el Legislativo, este asunto no será abordado durante el actual periodo de sesiones que está a punto de concluir.