Colectivos de búsqueda localizan zonas de interés en Cuernavaca

Con palas y picos, pero sobre todo con la esperanza de localizar a sus familiares desaparecidos, una veintena de personas salieron a la búsqueda en campo en las lejanas tierras del norte de Cuernavaca que colindan con el Estado de México.

Con el trabajo realizado de forma independiente, los colectivos de búsqueda lograron detectar algunos puntos de interés en Cuernavaca, donde por primera vez realizarán una intervención en estas zonas, cuyas características son similares a lugares donde ya han trabajado en Cuautla y Yecapixtla, indicó Edith Hernández Torres, del colectivo “Regresando a Casa Morelos”.

Sin embargo, dadas las situaciones de seguridad que se viven en la zona oriente y también en la sur, decidieron realizar la búsqueda ahora en la región metropolitana de Morelos.

“Por medio del vuelo de dron y por mapeo identificamos algunas zonas de interés, también por la coincidencia o la constante que hay en Yecapixtla y Cuautla, que son en sembradíos donde hemos encontrado cuerpos enterrados y no habíamos hecho una intervención en Cuernavaca”.

A lo largo de este tiempo, los familiares de las víctimas de desaparición han sido capacitados en cartografía y uso de drones para llevar a cabo el trabajo de búsqueda y en esta ocasión se realizó sin el apoyo de las Fiscalías, ya sea de la República o del Estado.

El tema de seguridad ha sido bastante complicado para ellas y ellos: “Hemos sufrido amenazas con detonaciones de arma de fuego en zonas de búsqueda como Huitzilac, con la Brigada Nacional de Búsqueda, y por eso decidimos abandonar el lugar”.

Aunque aclaró que ellas no buscan culpables, sino regresar a todas las personas que no están en sus hogares para dar algo de tranquilidad a sus familias.

“Cabe aclarar que nosotros no estamos buscando responsables o culpables, estamos buscando a las personas desaparecidas y que regresen a casa para regresar la tranquilidad a la familia y no es la manera, pero también hay que descartar que estén enterrados. Gustaría que regresaran con vida, pero tampoco los podemos dejar debajo de la tierra”.

Los trabajos inician con la bendición de la Iglesia y esperanza

Para la búsqueda del sábado 20 de abril, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac) destinó más de diez agentes de la policía preventiva para resguardar el área de búsqueda.

Previo a iniciar las labores, el padre Tomás Toral, vicario de la Diócesis de Cuernavaca, realizó una oración para la brigada, conformada en su mayoría por mujeres.

“Vamos a pedirle a Dios que les conceda, en este afán, en este trabajo, en esta esperanza, a encontrar respuestas, que es lo que se busca al final de cuentas, más allá de la culpabilidad… Vivimos una situación, como ustedes saben, y lo viven, de injusticia por la violencia”.

“Al principio yo no sabía que esto existía, yo estaba muy alejada de todos estos temas y ahora que me entero de estas situaciones es impactante la cantidad de desapariciones que hay”, externó Patricia García Navarro, quien busca a su hijo Ángel Montenegro García, desaparecido desde 2021 en Cuautla.

“No puede haber dolor más grande que la pérdida de un hijo y eso me mueve. Efectivamente no me importa el terreno, no me importa nada, porque desde el momento que mi hijo desapareció yo estoy mutilada”, externó Romana García Miranda, quien busca a su hijo Omar Briseño García, quien desapareció en abril de 2021.

Ante estos trabajos, las madres y familiares buscadoras y buscadores pidieron a la ciudadanía que se solidaricen con las personas que cargan pico y pala para encontrar a sus seres queridos.