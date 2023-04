Llevarán a juicio bonos de partida del Impepac

Los defensores de los derechos políticos electorales y de transparencia del estado de Morelos, Karina Vara, Martha Moreno y Roberto Salinas, en calidad de ciudadanos anunciaron que presentarán un juicio ante el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía en contra de la reforma del reglamento interno del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

“Solicitamos al TEEM que resuelva pensando en los derechos electorales de los morelenses y no permitan que se violenten nuestros derechos”, explicó Karina Vara.

Agregó que la reforma en el reglamento interno del Impepac, que autoriza los bonos económicos, otorga a los consejeros electorales un pago por la separación del cargo, ya sea por renuncia o separación injustificada, siempre y cuando exista suficiencia presupuestal.

Señaló que este pago será de tres meses de salario por cada año que fueron designados, que en el caso de los consejeros son de siete años, es decir, que tendrán prestaciones económicas de 21 meses de salario.

"En caso de continuar con el salario vigente, los consejeros electorales recibirán un aproximado de un millón 650 mil pesos, y la presidencia un millón 800 mil pesos, adicional al bono, recibirán lo que por ley les corresponde que son tres meses de salario, más 20 días por año trabajado, es decir, casi siete meses dando la continua aproximadamente de 500 mil pesos", explicó Karina Vara.

Ante estas cifras, Roberto Salinas agregó que en suma los consejeros estarían recibiendo alrededor de dos millones de pesos; reiteró que el próximo año tres consejeros concluyen su período, por lo que, como ciudadanos les preocupa que el Consejo Estatal Electoral del Impepac priorice las transferencias de recursos económicos para dotar de suficiencia presupuestal para el bono.

“Lo que hemos escuchado de los propios consejeros, es que el Impepac no tiene recursos, así ha sido durante los últimos años y es justamente eso lo que estamos reclamando, que el Impepac no tiene suficientes recursos y aun así quiere tomar recursos para estos bonos y aún quiere tomar recursos para estos bonos cuando no han garantizado la participación ciudadana, nos parece incongruente”, dijo Roberto Salinas.

Al ser cuestionado sobre cuánto costaría al Impepac estos bonos de retiro, dijo que para 2024, año en que concluyen tres consejeros, serían alrededor de cinco millones de pesos, mientras que el presupuesto del Impepac para el proceso electoral es de casi 100 millones de pesos.







