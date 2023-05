Parálisis del INAI frena acceso a la información para morelenses

La parálisis en el Instituto Nacional de Información (INAI), por la falta de comisionados comenzó a afectar a todas las entidades del país, incluido Morelos, ya que del estado se tienen acumulados siete recursos de inconformidad que no se pueden discutir debido a la falta de quórum, y que tiene que ver con la violación a la protección de datos personales en algunos casos.

El presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Marco Antonio Alvear Sánchez confirmó que los expedientes que fueron turnados al INAI debido a su jerarquía, se encuentran en la incertidumbre al no tener manera de aprobarlos o desecharlos.

"Todos los recursos de revisión y en especial, los que se tuvieron que dar por facultad de atracción dado que no estuvo integrado el órgano en Morelos, quedan siete asuntos en el INAI por resolver, considerando que hemos tratado de abatir el rezago que se tenía por la falta de comisionados en el IMIPE como ya te comenté".

Están pendientes también por resolver 23 Recursos de Atracción que no se resolvieron.

A nivel nacional, afirmó, son más de dos mil asuntos que aún no se resuelven por el órgano de transparencia nacional, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), podría obligar al Senado de la República a definir quienes serán los nuevos comisionados, pero no duda que este busque llevar el tema al “límite” para no hacerlo bajo la premisa de reducir la burocracia.

"Son entre 70 nombramientos que no han hecho los legisladores, desde magistraturas, comisionados, con la intención supuestamente de reducir y asfixiar a los órganos. Por ahora no hay quien titula los derechos el acceso a la información".