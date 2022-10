Morena en el Congreso apoyará a Cuauhtémoc Blanco

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno en el Congreso del Estado y diputada por Morena, Macrina Vallejo Bello, se reunió con el dirigente nacional de ese instituto político Mario Delgado, un encuentro en el que se hizo el llamado para trabajar en unidad.

Durante su mensaje, el líder morenista dijo que en este diálogo se habló sobre el trabajo en el Poder Legislativo, para apoyar al gobernador de la entidad.

“… que están trabajando con mucha convicción, siguiendo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Que se está apoyando al gobierno de Cuauhtémoc Blanco, que es un aliado del Presidente de la República”.

Asimismo, Mario Delgado indicó que en todo momento se va a anteponer el interés del proyecto antes de cualquier interés personal, “porque en Morena no se vale la politiquería”, destacó.

Por su parte, Vallejo Bello dijo que se hace el llamado para todos sus compañeros y compañeras de Morena “para que trabajemos en unidad para bien del estado, como lo dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Este encuentro se da justamente en medio de la división de Morena en el Congreso, luego de que los diputados Ariadna Barrera, Arturo Pérez y Edi Margarita Soriano desconocieran el pasado 15 de septiembre a Macrina Vallejo como la líder de su grupo parlamentario de Morena. En esa rueda de prensa, estuvo también Ulises Bravo, hermano del Gobernador de Morelos y a quien el propio dirigente nacional Mario Delgado había reconocido como el dirigente estatal.

Luego de ello, fue la diputada Ariadna Barrera quien confirmó que se interpuso ante los órganos internos del partido como es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el actuar de otros de sus tres compañeros (Macrina Vallejo, AlejandroMartínez y Paola Cruz) y se analice la suspensión de sus derechos políticos.

Es de mencionar que Cuauhtémoc Blanco confirmó su adhesión al Morena el pasado 18 de septiembre.





