Morena amenaza a sus diputados por aprobar presupuesto

Tras dar su voto a favor para la aprobación del Paquete Presupuestal 2023, el diputado local Alejandro Martínez Bermúdez fue amenazado de ser expulsado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“No es una mentira. Hoy por hoy Morena está fraccionado, yo mismo en un tema de honestidad te puedo decir que me siento sin partido, porque a mí no me representa ni un lado, ni el otro”, expresó el legislador local.

Confirmó que es evidente la división que existe al interior de Morena e incluso en la bancada del partido en el Congreso de Morelos.

Alejandro Martínez comentó que lo han amenazado de que lo van a expulsar de las filas de Morena; pero esto no dejará que continúe desempeñando su trabajo en el Congreso local porque su único compromiso es con la sociedad, porque son quienes lo pusieron y no los grupos elitistas de su partido.

Indicó que la amenaza de expulsarlo de Morena se dio tras dar su voto a favor del Paquete Presupuestal 2023 el pasado 26 de octubre junto con otros 14 diputados locales de diversas fuerzas políticas.

Dijo desconocer si ya iniciaron el proceso en el partido para expulsarlo, ya que no ha sido notificado, por lo que hasta el momento el tema se quedó en una amenaza.

Martínez Bermúdez indicó que el “Obradorismo” o “Morenismo” se basa en estar de lado del pueblo, no obedecer a intereses de grupos que se enquistaron en el poder.

La bancada de Morena en el Congreso Local se dividió tras el inicio del primer periodo del segundo año de trabajo legislativo, luego de que de forma sorpresiva se anunciara que Arturo Pérez Flores ya no sería su coordinador y su lugar sería tomado por su compañera Macrina Vallejo Bello; y se anunció la adhesión de Alberto Sánchez Ortega.

Además de Alejandro Martínez, otros diputados locales de Morena que dieron su voto a favor de la aprobación del presupuesto 2023 son Macrina Vallejo Bello, Paola Cruz Torres y Alberto Sánchez Ortega.

Mientras los legisladores de Morena que no emitieron su voto, y tampoco asistieron a la sesión del 26 de octubre son Ariadna Barrera Vázquez, Edi Margarita Soriano Barrera y Arturo Pérez Flores.