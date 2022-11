Debe aclarar el Fiscal discrepancias en feminicidio de Ariadna Fernanda: Congreso

La legisladora local del Partido Encuentro Social (PES), Mirna Zavala Zúñiga llamó al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, dé una explicación sobre la discrepancia de la causa de la muerte de la joven Ariadna Fernanda.

Comentó que Morelos no está viviendo una etapa sencilla en el tema de seguridad, la falta de articulación entre instituciones no genera un buen resultado.

Mirna Zavala Zúñiga señaló que en la Fiscalía General del Estado (FGE) es donde más se debería de dar la profesionalización y capacitación de funcionarios; y que como organismo autónomo tendrá que atender todas las fallas y omisiones en las que se incurrió al tener una determinación equivocada. Asimismo, dijo que el Congreso del estado tendrá que analizar si existe alguna causal para exigir que Uriel Carmona renuncie a su cargo.

Cualquiera de los 20 diputados locales puede llamar al fiscal general de Morelos a rendir una explicación del porqué existe una discrepancia con la Fiscalía de la Ciudad de México en los resultados de la necropsia practicada al cuerpo de Ariadna, aseguró la diputada.

Indicó que no necesariamente se tendría que pedir una comparecencia, pero sí se puede pedir que rinda el esclarecimiento del caso.

Por su parte, el diputado local de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Arturo Pérez Flores lamentó que Morelos sea nuevamente nota nacional por un feminicidio, y recordó el alto índice de impunidad que existe en el estado y en el actuar de la FGE luego de la comparecencia del fiscal Uriel Carmona el pasado mes de septiembre en el pleno del Congreso Local.

“Hoy se presenta esta situación, donde creo yo que poco responsable y quizá poco profesional, arrojan este tipo de dictamen después del lamentable hallazgo (sic)”, dijo.

Arturo Pérez indicó que es momento que el Congreso del estado evalúe cuál sería el actuar de la FGE y se ponga en análisis la continuidad del fiscal.

Existen múltiples casos en la entidad como el de Ariadna o el de la diputada Gabriela Marín, en los cuales se necesita tener certeza de que la Fiscalía investiga y resuelve, pero los datos con que se cuentan reflejan todo lo contrario, aseguró el legislador.

El diputado señaló que en Morelos existe un índice de más 96 por ciento en asesinatos no solucionados, y no hay puestas a disposición, ni avances en las investigaciones, tema que dijo Arturo Pérez, no se soluciona con mayores recursos económicos sino con responsabilidad en su actuar.

