Morelos suma 16 casos positivos de viruela del mono

El estado de Morelos ya suma 16 casos positivos a viruela símica o del mono, confirmó el secretario de Salud Estatal, Marco Antonio Cantú Cuevas. A mediados del mes de agosto de este 2022 la dependencia confirmó el primer caso positivo, su mayor prevalencia es en el municipio de Cuernavaca.

“Ya no hay ningún caso sospechoso, los que había se han confirmado o descartado. Los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Emiliano Zapata, y Temixco, son los que mayor número de casos tienen”.

El titular de Salud en Morelos descartó que la alerta sanitaria por este virus se levante, pues el riesgo es cada vez mayor. Los casos que se han confirmado en el estado han transcurrido sin mayor complicación, el rango de edad de los pacientes contagiados supera los 30 años.

IMSS-Bienestar

Por otra parte, el titular del sector salud, precisó que el pasado viernes 7 de octubre, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, firmó con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un Convenio de Voluntades con el que el estado formará parte del nuevo esquema de atención médica.

“Lo que viene y que tiene que ver con cómo se va a operar, cuántos medicamentos, vienen ya en los convenios específicos y será en lo que resta del año, trataremos que sea lo más pronto posible, son cosas ya muy finas”.

Por ahora los contratos adquiridos con proveedores no se cancelarán por efectos jurídicos sino que terminarán en el plazo estimado; también explicó que las personas que no tengan seguridad social no podrán atenderse en el IMSS, sino en aquellos que por ahora en las unidades hospitalarias que por ahora corresponden a los Servicios de Salud de Morelos (SSM).

Los trabajadores tendrán las mismas prestaciones que tienen por ahora, y la intención es que el personal de enfermería y medicina sean basificados.









➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!