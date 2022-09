Disminución de contagios por Covid complica investigaciones

Investigadores del Instituto de Biotecnología (IBt), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reconocen si bien es positiva la disminución de personas infectadas por el virus Covid-19, esto ha comenzado a complicar los experimentos y las pruebas clínicas, una de ellas es la aplicación de sueros poli clónales como terapia en pacientes ya infectados.

“Están basados en una proteína de la cápside del virus, es decir, de la parte de externa del virus que es la proteína S en particular una pequeña sección que se llama RBD, que es la que se une a las células receptoras, está la usamos como medio para detectar la presencia de anticuerpos en pacientes ya infectados o vacunados”, dijo el investigador Tonatiuh Ramírez.

Éstas han servido para inmunizar a caballos con los que a su vez se producen anticuerpos “que son sueros poli clónales”, utilizados como terapias en pacientes ya infectados. Tal proyecto está en fase clínica.

“Sueros que se les llaman favoterapicos que son una especie de antídoto contra los virus, en particular de este Sars-CoV-2; ya están ocurriendo pruebas clínicas y efectivamente las pruebas se han complicado porque ya hay cada vez menos individuos que no hayan sido infectados o vacunados, y esto ha dificultado muchísimo las pruebas y esto ya no está en manos de nosotros sino de las empresas involucradas”.

De acuerdo a la propia UNAM, son 390 mil personas en el país las que han dado positivo al virus desde febrero de 2020 a la fecha; en tanto que personas vacunadas son 79.9 millones, es decir, el 62% de la población que reside en México.

El IBt ha colaborado en gran medida con la solución de problemas durante la pandemia, desde la identificación de las diferentes cepas, los casos positivos, desarrollo de vacunas.

