Morelos sin fecha para regresar a la normalidad

La secretaria de Salud de Morelos a través de su titular Marco Antonio Cantú Cuevas, puntualizó que en Morelos la Jornada de Sana Distancia no concluirá este 31 de mayo por lo que no serán levantadas las restricciones que mantienen cerradas el 95 por ciento de los establecimientos considerados como no esenciales, en este sentido el estado no tiene fecha para regresar a la “Nueva Normalidad”.

A excepción de mercados, supermercados, farmacias, abarrotes, considerados como esenciales son los que seguirán abiertos hasta en tanto el semáforo de casos de Covid-19 pase a verde.

Morelos se encuentra en la fase de ascenso por lo que no retirará las medidas de restricción, al contrario existe un reforzamiento en los operativos, teniendo la participación de la Guardia Nacional, Protección Civil, Comisón Estatal de Seguridad y las Direcciones Municipales de Licencias.

El mapa de mortalidad por Covid-19, Cuernavaca y Cuautla encabezan la lista.

En rueda de prensa este lunes 25 de mayo la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Cecilia Rodríguez González, dijo que habrá cinco indicadores para el reinicio de actividades para el sector económico en Morelos.

La aportación al Producto Interno Bruto (PIB), estatal por parte de la empresa; número de empleados formales, número de empleados de bajo ingreso, actividades con altos índices de seguridad y actividades que no representen grandes aglomeraciones.

El regreso será gradual y cauto, de acuerdo a la funcionaria estatal; en el caso de las automotrices que regresarán el próximo 1 de junio de acuerdo a lo instruido por el gobierno federal, la funcionaria precisó que están a la espera de la autorización de apertura.

Como se informó oportunamente, el pasado 21 de mayo el Instituto de Educación Pública del Estado (IEBEM),informó a las escuelas públicas y privadas para que adecuen las estrategias suficientes que les permitan cerrar el ciclo escolar de forma virtual.

Local Muere una de cada cinco personas contagiadas por Covid-19 en Morelos Para el 15 de julio las escuelas deberán tener listas las evaluaciones del alumnado para que sean procesadas y disponibles para iniciar un nuevo ciclo escolar, o en su caso pasar a otro nivel educativo.

Cabe destacar que de acuerdo con el estimado del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la crisis sanitaria por el coronavirus en Morelos podría aumentar el número de personas en situación de pobreza entre 81 mil y 89 mil.