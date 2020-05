Muere una de cada cinco personas contagiadas por Covid-19 en Morelos

Morelos alcanzó este fin de semana un índice de letalidad del 20% entre las personas afectadas por Covid-19, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud dadas a conocer sábado y domingo; con ello, la proporción de muertes por el padecimiento duplica la mostrada en el plano nacional y casi triplica la que se ha observado en el mundo. Hasta este domingo, la cifra de decesos atribuidos al padecimiento es de 248, de los mil 238 casos acumulados a la fecha.

Otro dato que resalta es que casi el 15 por ciento de los casos confirmados del padecimiento se han verificado en personal de salud, gremio que acumula 184 de los contagios reconocidos por la autoridad y donde cinco médicos, tres enfermeras y otro trabajador de apoyo, han perdido la vida. El índice de contagios entre el personal de salud también es mayor al reportado por otras entidades del país.



La Secretaría de Salud informó que a la fecha en Morelos se han confirmado mil 238 casos de coronavirus COVID-19, 221 activos, descartado mil 169 y están como sospechosos 245; se han registrado 248 defunciones.

Los nuevos pacientes son 14 mujeres de los municipios de Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Temixco, Tepoztlán y Xochitepec, Zacatepec, así como de Coyoacán de la Ciudad de México; de las cuales 12 se encuentran en aislamiento domiciliario, una hospitalizada con estado de salud grave y una no grave.

También, 17 hombres de Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Tlaltizapán, Xochitepec y Zacatepec, así como de Tláhuac de la Ciudad de México; de los cuales seis mantienen aislamiento domiciliario y siete están hospitalizados reportados como graves y cuatro como no graves.

Las nuevas defunciones se registraron en cinco hombres de Cuautla, Yecapixtla y Cuernavaca, que presentaban comorbilidades tales como diabetes mellitus e hipertensión arterial.

La institución detalló que, de los mil 238 casos confirmados, 15 por ciento ya están recuperados, 27 están en aislamiento domiciliario, otro 38 en hospitalización, mientras que un 20 por ciento lamentablemente ha perdido la vida.

Precisó que los casos confirmados se encuentran distribuidos de la siguiente manera, Cuernavaca, 406; Cuautla, 150; Jiutepec, 93; Jojutla, 73; Temixco, 53; Xoxocotla, 49; Xochitepec, 48; Emiliano Zapata, 38; Zacatepec, 36; Tlaltizapán, 32; Yautepec, 26; Ayala, 25; Tepalcingo, 24; Puente de Ixtla, 22; Yecapixtla, 19; Tlaquiltenango, 18; Ocuituco y Tepoztlán, 11; Huitzilac, 10; Atlatlahucan y Miacatlán, 9; Tetela del Volcán, 8; Tlayacapan, 7; Coatetelco, 6; Axochiapan, Coatlán del Río y Jantetelco, 4; Mazatepec, Tetecala, Totolapan y Amacuzac, 3; Jonacatepec y Tlalnepantla, 2; Hueyapan y Temoac, 1; otros estados, 25.

Asimismo, explicó que del total de los pacientes con coronavirus Covid-19, el 45 por ciento están siendo atendidos por Servicios de Salud de Morelos (SSM), 37 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 15 por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 1 por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 1 por hospitales privados, y 1 por ciento son morelenses que están en unidades hospitalarias fuera de la entidad.

La Secretaría de Salud especificó que del total de pacientes confirmados, 184 son personal de salud: médicos, 73, de los cuales cinco han perdido la vida; enfermería, 79, tres fallecimientos; otros trabajadores, 28, un desceso; laboratoristas, 2; odontólogos y estudiantes de medicina, 1.

Recuerda a la población que aún no es tiempo de salir a las calles, ya que Morelos continúa en la fase ascendente de la curva epidemica; por lo anterior, y con la finalidad de mitigar en la medida de lo posible el virus así como de no saturar los servicios de salud, solicita a la ciudadanía en general quedarse en casa.

Si bien, la Jornada Nacional de Sana Distancia está a una semana de culminar, no será así para Morelos debido a que se encuentra en la etapa de más alto riesgo de transmisión; en este sentido, reitera a las y los morelenses la importancia de conservar la conciencia social y coadyuvar a reducir la movilidad en la entidad.