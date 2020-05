Profesores se preparan para terminar el ciclo escolar de forma virtual

El Instituto de Educación Pública del Estado (IEBEM), ha comenzado a informar a las escuelas públicas y privadas para que adecuen las estrategias suficientes que les permitan cerrar el ciclo escolar de forma virtual.

"No tenemos fecha para regresar a clases, las condiciones en que se encuentra Morelos no nos permiten tenerla y aún cuando no se ha dado una instrucción definitiva por parte de salud no creo que podamos volver para terminar el ciclo escolar en las aulas".

De acuerdo al director, Eliacin Salgado de la Paz, el cierre del ciclo escolar tendrá que ocurrir del 1 al 15 de julio, por lo que para ese tiempo tanto docentes y directivos tendrán que tener todo listo.

Lo que estamos haciendo es pedirles a las escuelas que se vayan preparando para cerrar el ciclo escolar en las condiciones en que nos encontramos, que identifique las deficiencias y podamos perfeccionarla.

Para el 15 de julio las escuelas deberán tener listas las evaluaciones del alumnado para que sean procesadas y disponibles para iniciar un nuevo ciclo escolar, o en su caso pasar a otro nivel educativo.

Salgado de la Paz dijo que durante estas semanas previas los docentes, alumnos y padres de familia deben redoblar el esfuerzo para evitar que los menores se queden rezagados, o en su momento ponerlos al corriente.

A los padres de familia se les estará avisando ya en estos días, diario tenemos reuniones virtuales con los niveles educativos y es ahí en donde se proporciona la información y el avance que se tiene en los grupos.

Previo al regreso de los alumnos los casi 2 mil planteles de educación preescolar, Primaria y secundaria serán sanitizadas y fumigadas, como una forma de evitar que los menores tengan contacto con la fauna nociva o moscos transmisores de dengue.